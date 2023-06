Bob Hanning über Nachwuchsförderung und die U21-WM „Breitensport hat in der Bundesliga nichts zu suchen“

Herr Hanning, die deutsche U21 ist verlustpunktfrei ins Viertelfinale am Donnerstag eingezogen. Wie zufrieden sind Sie bisher mit dem Auftritt?

Wir können grundsätzlich sehr zufrieden sein. Sowohl in der Breite als auch in der Spitze konnten wir überzeugen. Nach der Vorrunde wussten wir nicht so richtig, wo wir stehen, weil die Gegner uns unsere Fehler noch nicht so aufzeigen konnten. Das war gegen Frankreich und Kroatien anders. In den Spielen sind wir etwas ins Schwimmen gekommen, haben aber beide Male trotzdem gewinnen können. Da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie bereit ist, Dinge zu adaptieren. Was mir richtig gefällt, ist, dass es wirklich Spaß macht, zuzugucken, wenn wir den Ball laufen lassen.