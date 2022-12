Darts-WM in London Berliner Vikings fiebern mit den deutschen Spielern mit

Im Alexandra Palace in London laufen aktuell die Weltmeisterschaften im Darts, und seit Jahren jagt dieses etwas skurrile Event einen Zuschauerrekord nach dem anderen. Etwas anders sieht die Lage an der Basis in Berlin aus. Bei den Vikings DC, dem einzigen Bundesligist aus der Stadt, herrscht in diesen Tagen keine allzu große Aufregung.

Wenn Benny Sensenschmidt, Co-Kapitän des Berliner Vereins, ein Spiel in der Gruppe Nord der Bundesliga hat, kommen mittlerweile kaum noch Zuschauer, die nichts mit dem Verein zu tun haben. „Es hält sich grundsätzlich sehr in Grenzen. Vor ein paar Jahren war das noch anders. Da kamen im Schnitt so 50 Leute zu den Spielen, viel mehr ist auch gar nicht drin bei den Spielorten in der Bundesliga“, erzählt Sensenschmidt, der auch bei der World Darts Federation (WDA) spielt und seit einem Jahr dem deutschen Bundeskader angehört.

In Berlin sei insbesondere die Corona-Pandemie ein Problem gewesen, denn der Dartssport ist vor allem in Kneipen zuhause. „Durch Corona haben viele Kneipen nicht mehr geöffnet und daher gibt es mittlerweile keine Werbung mehr“, erklärt Sensenschmidt. Dort hätten auch Plakate der Vikings gehangen, die auf den nächsten Heimspieltag hätten aufmerksam machen können.

Entweder man wird hier Weltmeister oder man ist ein Idiot. Dartsspieler Benny Sensenschmidt

Doch nicht nur das trägt dazu bei, dass der Dartssport mit Nationen wie England oder den Niederlanden nicht ansatzweise mithalten kann. In Berlin etwa gibt es lediglich zwei Spielorte, wo um die 15 Boards hängen und dann auch zusammen gespielt werden kann. Zum Beispiel im Dart Palast am Bahnhof Wittenau, wo auch die Vikings ihre Heimspiele austragen oder im „Red Lion“ in Neukölln. Mehr gibt es nicht.

„Es wird so gut wie gar nicht gefördert. Es gibt erst seit einem Jahr vom Deutschen Dartverband den Bundeskader und da wird ein wenig gefördert. Da hat man dann Zugang zu einem Mentaltrainer oder Ernährungsexperten“, sagt Sensenschmidt. Dennoch käme dieser Schritt viel zu spät, sodass Spieler wie Martin Schindler, Florian Hempel oder Gabriel Clemens, die es in diesem Jahr zur WM in London geschafft haben, davon nicht profitieren konnten.

„Der Unterschied zu Holland zum Beispiel ist, dass man dort in jeder Schule auch Dart spielen kann im Sport und das seit Mitte der 90er, als sie plötzlich einen Weltmeister hatten. Das ist in Deutschland ja unmöglich“, so Sensenschmidt. Doch selbst wenn Deutschland mal einen Weltmeister hätte, würde das nicht viel ändern, glaubt der Berliner.

Das sei vor allem ein „deutsches Problem“ und hänge auch mit der Berichterstattung in Deutschland und Kommentaren in den sozialen Medien zusammen, die seiner Meinung nach zu viel Druck ausüben würden auf deutsche Spieler, wie etwa Max Hopp, der in diesem Jahr die Teilnahme am Turnier im „Ally Pally“ verpasste. „Entweder man wird hier Weltmeister oder man ist ein Idiot.“ Besonders treffen ihn dabei negative Schlagzeilen über Schindler, der bis 2019 bei den Vikings spielte.

Die Vikings DC treten stark ersatzgeschwächt an in dieser Saison

Spätestens seit seinem Wechsel ist Sensenschmidt einer der Besten in seinem Team, das nach sechs Spielen aktuell auf Platz sieben in der Tabelle steht, einen Rang vor der Abstiegszone. Die deutsche Bundesliga ist in die Gruppe Nord und Süd unterteilt mit jeweils neun Teams. Die besten vier Mannschaften aus jeder Runde qualifizieren sich für die Endrunde, in der der Deutsche Meister ausgespielt wird. In den vergangenen Jahren erreichten die Vikings eigentlich immer das Halbfinale, erzählt Sensenschmidt. Der einzige Meisterschaftstitel gelang 2008.

In dieser Saison sei das Berliner Team stark ersatzgeschwächt gewesen und dennoch nur einen Sieg von den Top vier entfernt. Meist werden die Spiele in sogenannten Blockspieltagen ausgetragen, zu denen immer drei Vereine mit jeweils acht Spielern anreisen. Welche Mannschaft zuerst acht Spiele gewonnen hat, bekommt die Punkte. „Es werden acht Einzel gespielt und man muss vier Legs gewinnen, also Best-of-seven.“

Im neuen Jahr wollen die Berliner angreifen, bis dahin verfolgen er und sein Team die Weltmeisterschaft in London, zumindest wenn die deutschen Spieler zum Einsatz kommen. Dabei drückt er vor allem Schindler die Daumen, der am Freitag zum ersten Mal spielen wird. Und Sensenschmidt selbst möchte erstmal in der WDF angreifen, um vielleicht irgendwann auch mal im „Ally Pally“ auf der ganz großen Bühne zu stehen.

