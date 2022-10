Das große Berliner Dorfderby Fast wie Real gegen Barca - nur halt in Spandau

Wenn Real Madrid und der FC Barcelona aufeinander treffen, spricht die Welt vom El Clasico. Womit wir in Berlin-Spandau wären, wo am Sonntag das ultimative Dorfderby stattfand zwischen Kladow und Gatow – also: El Clasicow, mit w natürlich. Logisch, dass auch der Spandau-Newsletter vor Ort war, dessen aktuelle Ausgabe Sie lesen können unter tagesspiegel.de/bezirke.

Dorfderby, Nachbarschaftsduell, Spitzenspiel, Sonne satt, 5 Euro Eintritt, 2,50 Euro das Pils. Vor Ort: Sportstadtrat Frank Bewig, CDU, viel Kladower und Gatower Sportprominenz und ohne Ende Fans. Von 800 Zuschauern war am Ende die Rede. Am Grillstand bekam der arme Mann einfach kein Päuschen, weil so viele Zuschauer da waren.

Die Sportfreunde Kladow um Marlon Otter hatten den ganzen Tag einen super Fußballtag auf die Beine gestellt und viele, viele Nachbarn, Freunde, Sportinteressierte kamen an den Gößweinsteiner Gang in Berlin-Kladow. Der Klub gilt ja als Dorfverein, wobei das nur bedingt stimmt: Die Sportfreunde kommen dank ihres Breitensports auf 2500 Mitglieder und gehören damit zu den großen Vereinen Berlins. Der Ortsnachbar aus Gatow (die beiden Fußballabteilungen waren 1991 sogar mal fusioniert, aber die Nachbarschaftsliebe erkaltete sehr schnell) kommen auf über 300 Mitglieder.

Die Fans des SC Gatow, die geschlossen angereist waren und singend von der BVG-Haltestelle durchs Dorf zum Sportplatz liefen, ließen die grün-weißen Riesenschwenkfahnen kreisen und schlugen so lange auf ihre Trommel ein, bis ihr Klub in der letzten Minute zum Ausgleich traf, 1:1, Abpfiff – hier gibt es das Tor auf dem U19-Kanal der Sportfreunde Kladow als Mini-Video bei Twitter.

Im Anschluss schrieb die Mannschaft des SC Gatow einen kleinen Liebesbrief an die Fans: „Eure Energie überträgt sich auf den Platz, sodass ihr uns dabei helft, auch in der letzten Minute noch einen Punkt zu retten. Wir sind sehr dankbar, jede Woche für euch und diesen tollen Verein spielen zu dürfen.“

Ärger? Iwo, Ärger gab’s keinen. Es kennen sich eh alle aus den Dorftreffs, Klassenzimmern, vom Elternabend oder Badestrand.

Was für eine Werbung für den lokalen Berliner Vereinssport! Das Rückspiel in Gatow findet dann am 7. Mai 2023 statt. Vielleicht organisieren die Fans ja eine Mottofahrt, zum Beispiel „Alle mit dem Fahrrad“ nach Gatow.

