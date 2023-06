Berlins erstes vegetarisches Gourmet-Restaurant Cookies Cream verliert den Küchenchef – Stephan Hentschel geht

Berlins erstes vegetarischen Gourmet-Restaurant verliert seinen Küchenchef. Nach 15 Jahren gab Stephan Hentschel jetzt seinen Abschied vom Cookies Cream bekannt.

Als das Restaurant 2007 im Hinterhof neben der Komischen Oper eröffnete, war die vegetarische Küche noch längst nicht so populär und verbreitet wie heute.

Michelin-Stern für das Cookies Cream seit 2018

Gründer war die Berliner Club-Legende Heinz Gindullis, der selbst Vegetarier ist. Seit Kindertagen nannte er sich „Cookies“ und betrieb den gleichnamigen Club.

Für den Chef findet der scheidende Chefkoch auch nur lobende Worte: „Während meiner Zeit hatte ich das Privileg, an der Seite des engagierten und leidenschaftlichen Inhabers, Cookie Heinz Gindullis, zu arbeiten, der maßgeblich dazu beigetragen hat, ein Umfeld zu schaffen, das Kreativität, Innovation und einen hohen Anspruch an Exzellenz fördert.“

Der Lohn für die Pionierarbeit am Gemüse folgte 2018 in Gestalt eines Michelin-Sterns, den Stephan Hentschel seitdem Jahr für Jahr verteidigen konnte. Details zu seinem nächsten Projekt will der 41-jährige gebürtige Sachse erst in Kürze bekannt geben.