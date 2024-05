Berlins S-Bahn trainiert für die Fußball-EM Wenn Zehntausende Fans aus dem Olympiastadion drängen

Irgendwer hat selbstgebackenen Schokokuchen auf die Terrasse der Leitstelle am S-Bahnhof Olympiastadion gestellt, aber gerade hat niemand Muße dafür. Am Bahnhof Messe Süd ist ein Zug liegengeblieben, weil abreisende Fans eine Tür ramponiert haben, die nun nicht mehr schließt und die Bahn lahmlegt. Eine von 25 zusätzlichen, die an diesem Sonnabend die Fans zum und vom Spiel von Hertha gegen Kaiserslautern bringen. Wie soll das erst werden, wenn Fußball-EM ist?

Gerade hatte Berlins S-Bahn-Chef Peter Buchner geschwärmt, dass hier an Deutschlands größtem Stadionbahnhof theoretisch alle 90 Sekunden ein Zug nach Charlottenburg starten könnte. Aber wenn es hakt, hält man Züge lieber im Bahnhof zurück. Nur füllen sich Bahnsteige sehr schnell, wenn 35.000 Menschen zur gleichen Zeit loswollen. Die Zahl ist ein Erfahrungswert: Etwa die Hälfte der Stadionbesucher nimmt die S-Bahn.

Buchner ist an diesem Samstag hier, um Verkehrsstaatssekretärin Claudia Elif Stutz zu zeigen, wie die S-Bahn auch bei der bevorstehenden Fußball-EM den Verkehr am Olympiastadion abwickeln will. Für drei Millionen Euro wurden der Bahnhof und die Leitstelle modernisiert, von deren Terrasse aus man alle zehn Gleise überblickt – die beiden regulären ebenso wie die acht für den Sonderverkehr. Am Gleis 6 sieht man allerdings vor lauter Menschen gerade den Bahnsteig nicht.

Die Abfertigerin hat dank neuer Kameras alle Bahnsteige im Blick. © Stefan Jacobs

Im Raum hinter der Terrasse beendet der Fahrtenleiter vor seiner Monitorwand gerade das Telefonat mit dem Lokführer der lahmgelegten S-Bahn mit einem zufriedenen: „Na denn – Feuer frei!“ Der Fahrer konnte die Tür wieder einhaken; die Aktion dauerte kaum fünf Minuten. Aber die reichten, um am Olympiastadion Stau zu erzeugen. Der Fahrer des übervollen Zuges auf Gleis 6 kann endlich los – mit 1200 Menschen an Bord. So viele passen in eine S-Bahn, notfalls noch ein paar mehr.

WEG VOM ZUG!! Durchsage für einen Fan, der „Zurückbleiben“ nicht verstehen wollte.

Auf der Terrasse hat soeben ein Kollege von DB Sicherheit mit Knopf im Ohr in sein Kragenmikrofon gesprochen, um vier seiner Leute zu einer Kette zu formieren: Sie sollen die Fans zum Nachbarbahnsteig schicken, wo der nächste Zug fährt. Wie die Lemminge drängen sich die Fahrgäste an den Bahnsteigenden, während in der Mitte noch Platz ist. „Bitte nutzen Sie die gesamte Länge des Zuges!“, spricht eine Kollegin nebenan im Ton einer Kindergärtnerin in ihr Mikro. Sie sitzt Rücken an Rücken mit der Abfertigerin, die gerade einen anderen Zug beobachtet, an dem auch nach ihrem zweiten „Zurückbleiben, bitte“ noch jemand an einer Tür zerrt. „WEG VOM ZUG!!“, donnert sie ins Mikro. Das hilft.

Am Gleis 1 lässt ein Fan die Beine von der Bahnsteigkante baumeln

Während der Fahrtenleiter noch eine launige Vandalismusmeldung an die Betriebszentrale durchgibt („Der Triebfahrzeugführer musste einmal nach hinten, Backpfeifen verteilen.“), bemerkt sein Nachbar von DB Sicherheit einen Mann, dessen Hintern beim Sitzen über die Bahnsteigkante von Gleis 2 ragt. Kurzer Funkspruch, schon drängeln sich drei Kollegen zu dem Fan und bitten ihn beiseite. Kurz vorher an Gleis 1 war es noch heikler, weil jemand die Beine über die Bahnsteigkante baumeln ließ. Dank der neuen, perfekt positionierten HD-Kameras sehen sie so was jetzt auch im größten Gedränge.

Volker Beckmann, Erster Hauptkommissar bei der Bundespolizei, leitet den Einsatz am Bahnhof Olympiastadion. © Stefan Jacobs

Solche Vorfälle erschüttern hier niemanden. Die Unruhe resultiert nur aus dem Bedürfnis, sich nicht von ein paar Deppen den schönen Sonderverkehr zerschießen zu lassen. Die Rahmenbedingungen heute sind gut: Schönes Wetter, viele Kinder, entspannte Fans, früher Spieltermin. Als Union mal hier war, spätabends an Werktagen, sei mehr Stress gewesen, weil alle schnell nach Hause wollten und das partout mit der S3, die bis Köpenick durchfährt.

Der normale Hertha-Fan geht raus, fährt nach Hause und macht seinen Grill an. Peter Schön, Leiter Fahrpersonal bei der Berliner S-Bahn

Bei Heimspielen sei die Stoßzeit kurz, sagt Fahrpersonalleiter Peter Schön: „Der normale Hertha-Fan geht raus, fährt nach Hause und macht seinen Grill an.“ Fans auswärtiger Mannschaften verteilten sich mehr über den Tag.

Der Einsatzleiter der Polizei erkennt spontan, welche Fans Begleitung nötig haben

Für Volker Beckmann ist der größte Unterschied, ob im Olympiastadion Fußball oder Musik gespielt wird: „Bei einem Konzert wollen ja alle dasselbe“, sagt Beckmann, Einsatzleiter der Bundespolizei und tiefenentspannt auf der Terrasse. Das Spiel heute gegen Kaiserslautern ist fast wie ein Konzert: Bei derart friedlichen Fans muss er weder seine 30 Beamten hier am Bahnhof herumscheuchen, noch Kollegen als Begleitung in die Züge schicken. Er entscheide spontan, welche Fans Begleitung nötig hätten, sagt der Erste Hauptkommissar.

Und wenn jetzt zwischen all den Menschen, sagen wir, eine herrenlose Tasche stünde? „Dann würden wir den Bahnhof räumen“, sagt der Einsatzleiter. Also Zugänge dicht und die Leute von den Bahnsteigen entweder zurückschicken oder schnellstens weg mit den Zügen. Es hänge von der Situation ab und von der Tasche. Aber hier steht keine. Nur fröhliche blaue und rote Fußballfans. Gut eine Stunde nach dem Abpfiff ist der Fahrplan wieder halbwegs im Lot und der Strom der Fans ein Rinnsal. Vor dem Stadion rotiert die Kehrmaschine. In der Leitstelle essen sie jetzt Kuchen.