Berlins Sport-Eliteschule und Herthas Abstieg „Die Motivation für unsere Schüler ist definitiv noch einmal gestiegen“

Herr Rösner, Ihre Schule feiert am 7. Juli ihre Gründung vor 50 Jahren, obwohl die damalige Gesamtschule kaum etwas mit der heutigen Eliteschule des Sports gemeinsam hatte. Wie schaffen Sie den Spagat?

Die Schule ist als Gesamtschule in Nord-Charlottenburg gestartet und nun dürfen wir seit fast zehn Jahren an diesem wunderschönen Schulstandort im Olympiapark arbeiten. Das Konzept der Gesamtschule beinhaltet, dass alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam lernen, um unabhängig von ihrer Herkunft bestmögliche Bildungschancen erlangen. Dieser Tradition fühlen wir uns auch als Eliteschule des Sports weiterhin verpflichtet.