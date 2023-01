Berlins Wildtierexperte Derk Ehlert „Krähen sind die Gesundheitspolizei der Stadt“

Wo waren Sie heute früh zwischen 5 und 8 Uhr?

Am Tegeler Fließ, genauer gesagt am Hermsdorfer See, der gerade saniert wird. Da lebt ein Biber, der mit den augenblicklichen Bauarbeiten nicht einverstanden zu sein scheint und den Fluss zu stauen versucht. Frühmorgens ist die beste Zeit, das Tier zu beobachten. Tagsüber hätte das nicht geklappt, weil ringsum zu viel Bewegung ist.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden