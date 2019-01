Es ist 11.47 Uhr im Kriminalgericht Moabit. Gerade hat ein Amtsrichter Arafat Abou-Chaker wegen Körperverletzung und Bedrohung verurteilt: zehn Monate auf Bewährung. Ausgerechnet ihn, den Chef des deutsch-arabischen Clans, Jahrgang 1976, den die Behörden nie zu fassen bekommen haben, der mehr als 30 Ermittlungsverfahren und Prozesse überstanden hat, ohne dass er bestraft wurde.

Doch an diesem Dienstag ist alles anders. Fünf Justizwachtmeister drängen darauf, dass die Zuschauer den Saal 101 zügig verlassen. Eine Staatsanwältin, zuständig für organisierte Kriminalität, war kurz zuvor gekommen. Die Türen schließen sich. Abou-Chaker wird den Gerichtssaal an diesem Tag nicht mehr durch die Tür verlassen, durch die er als freier Mann gekommen ist. Stattdessen wird der 42-Jährige abgeführt – über einen Tunnel direkt in die Haftanstalt Moabit.

Es bestehe Flucht- und Verdunkelungsgefahr

Da wurde Abou-Chaker hinter verschlossenen Türen von einem Richter der Haftbefehl verkündet. Es bestehe Flucht- und Verdunkelungsgefahr, heißt es später. Abou-Chaker werden mehrere schwere Straftaten vorgeworfen: Verabredung zu Verbrechen, nämlich Kindesentführung, Anstiftung zur Entziehung Minderjähriger, schwere Körperverletzung, räuberische Erpressung und erpresserischer Menschenraub.

Buddies. Von links: Nyze, (beide links) mit Arafat Abou Chaker und Kay One (rechts) bei einer Fimpremiere 2010. Foto: imago/Raimund Müller

Wie kann das sein? Wo Abou-Chaker doch bisher nie etwas nachgewiesen wurde. Der 42-jährige deutsche Staatsbürger gilt als aktivster von sechs Brüdern einer Familie aus dem Libanon. Deren Mitglieder sind im vergangenen Vierteljahrhundert in Berlin durch Gewalt, Eigentums- und Drogendelikte aufgefallen. Auch der Überfall auf ein Pokerturnier 2010 am Potsdamer Platz geht auf das Konto eines Bruders. Doch wann immer gegen Arafat Abou-Chaker ermittelt wurde, wurden die Verfahren eingestellt. Oder es gab Freisprüche in zweiter Instanz. Frühere Zeugen knickten vor Gericht schon mal ein, konnten sich an nichts erinnern, wenn es um Abou-Chaker ging.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Es geht um Einfluss, Geld und auch um verletzte Ehre eines Mannes

Nun aber ist Arafat Abou-Chaker gestolpert – über seine Rachegelüste, über seinen Groll gegen seinen früheren Geschäftspartner, den Rapper Bushido, und gegen eine Frau seines Bruders. Es geht um Einfluss, Geld und auch um verletzte Ehre eines Mannes, der nie den Anschein machte, als könne ihm jemand etwas anhaben. Nun besteht dringender Tatverdacht gegen ihn. Er soll geplant haben, Bushidos Kinder zu entführen. Und er soll andere angestiftet haben, auch die Kinder der Frau seines Bruders zu entführen. Seit Mitte der nuller Jahre gingen Bushido, bürgerlich Anis Mohamed Youssef Ferchichi, und Arafat Abou-Chaker gemeinsame Wege.

Der Clanchef kam ins Rampenlicht, begleitete Bushido 2011 zu einer Bambi-Verleihung und verdiente an den Einnahmen des Rappers mit. 2013 soll Bushido seinem Geschäftspartner sogar eine Generalvollmacht ausgestellt haben. Sie beziehen ein gemeinsames Anwesen in Kleinmachnow vor den Toren Berlins. Doch im März 2018 sagt sich Bushido von ihm los, es gibt Streit über Verträge, Absprachen und Millionensummen. Ermittler befürchteten schon damals „erhebliches Konfliktpotenzial“.

Die Freundschaft zu Abou-Chaker habe sich zu einer Tyrannenherrschaft entwickelt, so Bushido

Bushido geht an die Öffentlichkeit, vor allem aber seine Frau. Sie verkünden, wie sich die Freundschaft mit Arafat Abou-Chaker zu einer Tyrannenherrschaft entwickelt habe, wie der Clanchef ihnen Vorschriften machte – auch im Privatleben, was sie zu tun und zu lassen hätten. Denn Abou-Chaker legt Wert auf seinen Glauben, wird in einer als Salafistentreff bekannten Moschee gesehen. Sie wollten sich nicht mehr einschüchtern lassen, sich nicht abkassieren und ihre Ehe zerstören lassen. Im September veröffentlichte Bushido einen Song, er dreht sich um Abou-Chaker und heißt „Mephisto“. Und Bushido und seine Frau redeten über Angst vor Rache. Von Morddrohungen ist sogar die Rede. Bei ihren Anwälten hinterlegten sie Beweismaterial gegen Abou-Chaker – als Lebensversicherung.

Diese Angst war nicht unbegründet. 2018 soll eine Zeugin aus Dänemark nach Berlin gekommen sein. Sie steht unter Polizeischutz und ist die Frau eines Bruders von Arafat Abou-Chaker. Sie leben getrennt, die Kinder sind bei ihr. Den Ermittlern berichtet sie, wie Abou-Chaker in Dänemark versucht haben soll, Helfer für eine Attacke auf Bushidos Familie zu finden. Die Ermittler gegen von einem geplanten Racheakt aus.

Die Aussagen der Frau waren auch der Auslöser für die Durchsuchung des Anwesens von Abou-Chaker in Kleinmachnow im November. Bei der Durchsuchung im November, als schwer bewaffnete Spezialeinheiten das Haus stürmten, ging es auch um den Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Im Haus sollen die Ermittler Kriegsmunition gefunden haben.

Er scherzte noch mit einem seiner Brüder

Die Ermittler fanden heraus, dass auch die Kinder der Frau entführt werden sollten. Es gibt Anhaltspunkte, dass es dazu auch gekommen ist. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte nur, der Clanchef sei „der Anstiftung zu einer Entziehung Minderjähriger verdächtigt“. Der Anstiftung zu einer vollendeten Tat also. Die Behörden halten sich bedeckt, aber auch hier ist von einem Racheakt die Rede.

Zwei Monate stand Abou-Chaker vor Gericht. An diesem Dienstag, bevor das Urteil fiel, scherzte der 42-Jährige noch mit einem seiner Brüder, der als Zuschauer mit im Saal 101 saß. Im Prozess ging es um handgreifliche Auseinandersetzungen in einer Charlottenburger Physiotherapie-Praxis. Die Tat ereignete sich im März 2018, also zu jener Zeit, als sich Bushido vom Clan-Chef losgesagt hatte.

Selbstbewusst. Arafat Abou-Chaker gab sich vor Gericht siegesgewiss. Foto: imago/Olaf Wagner

Abou-Chaker erwartet einen Freispruch – wie immer. So hatte es einer seiner Verteidiger verlangt. Er könne sich auf Notwehrrecht berufen. Der Staatsanwalt hatte zuvor auf eine Geldstrafe von 270 000 Euro plädiert – 90 Tagessätze zu je 3000 Euro. Der Ankläger schätzte das Monatseinkommen von Arafat Abou-Chaker auf 90 000 Euro. Das wären mehr als eine Million Euro im Jahr. Der Clan-Chef selbst hatte sich nicht zu seinen finanziellen Verhältnissen geäußert. Es ist 11.35 Uhr, als der Amtsrichter zur Urteilsverkündung den Saal betritt und das für den Clan-Chef Unerwartete verkündet: Erstmals wird Arafat Abou-Chaker in einem Strafprozess verurteilt. Schuldig der Körperverletzung und der Bedrohung, entscheidet der Richter. Er verhängt zehn Monate Haft auf Bewährung.

Der Hausmeister habe aus Sicht von Abou-Chaker "nicht ordentlich gegrüßt"

Aus nichtigem Anlass habe der Angeklagte auf den Geschädigten eingeschlagen und ihn verletzt, erklärt der Richter. Ein Angriff, der begann, weil der Hausmeister aus Sicht von Arafat Abou-Chaker „nicht ordentlich gegrüßt“ habe. Er soll den Mann beschimpft, ihn mit dem Tode bedroht, ihn mit zwei Fingern in die Augen gestochen, ihm eine Kopfnuss verpasst und ihn getreten haben. „Es hat einen völlig Unschuldigen getroffen.“

Weil der Angeklagte schwieg, habe sich das Gericht nicht wirklich ein Bild von ihm machen können. „Aber er ist aus nichtigem Anlass explodiert. Das wirft schon Fragen zu seinem Charakter auf.“ Gegen die Entscheidung seien Berufung oder Revision möglich, sagt der Richter. Dann aber kommt der Haftbefehl. Der Clan-Chef habe gefasst gewirkt, heißt es später. Um 11.58 Uhr kommen wortlos die beiden Verteidiger aus dem Saal, kein Kommentar.

Bushidos neuer starker Mann stammt auch aus der Clan-Welt

Bushido aber hat einen neuen starken Mann an seiner Seite. Ashraf R. ist auch eine Szenegröße. Bushido erklärte zwar, er habe nichts mit Clans zu tun, sondern nur mit Einzelpersonen. Doch sein neuer Partner gehört auch zu einer berüchtigten, ebenfalls aus dem Libanon stammenden Großfamilie R. Jene Familie, bei der 2018 insgesamt 77 Immobilien wegen des Verdachts der Geldwäsche beschlagnahmt wurde. Geld aus kriminellen Machenschaften, das in legale Geschäfte gesteckt wird.

Drei Mitglieder der Familie stehen gerade wegen des spektakulären Münzraubs aus dem Bode-Museum vor Gericht. Bislang kann nur gemutmaßt werden, in welchem Ausmaß mehrere Schüsse auf offener Straße, die Attacken unter den Clans, sogar der Mord an Nidal R. im Jahr 2018 mit dem Streit zwischen Bushido und Abou-Chaker zu tun haben. Hinweise gibt es einige.

Mehr zum Thema Prozess gegen Arafat Abou-Chaker in Berlin Zeugen mit schwacher Erinnerung

Zwölf Newsletter, zwölf Bezirke: Unsere Leute-Newsletter aus allen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de