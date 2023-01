Beschädigt Koppers das Ansehen der Berliner Justiz? Kritik an Generalstaatsanwältin wegen Gerichtsschelte zum Neukölln-Prozess

Berlins Generalstaatsanwältin Margarete Koppers hat dem Amtsgericht Tiergarten im Fall der mutmaßlichen rechtsextremistischen Anschlagsserie von Neukölln mangelnden Tiefgang vorgeworfen. Es hatte im Dezember mit Tilo P. einen der beiden Hauptverdächtigen für zwei Brandanschläge freigesprochen, aber wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung eine Geldstrafe verhängt. Generalstaatsanwaltschaft und Verteidiger legten Berufung ein, damit das Landgericht den Fall neu verhandelt.

Wie schon in ihrem Grußschreiben zum Jahreswechsel an die Staatsanwaltschaft bezeichnet Koppers in ihren Grüßen an die Mitarbeiter den Ausgang als „das enttäuschende Ende dieser Verhandlung“. Im Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft ging sie noch weiter: „Hoffentlich hört die zweite Instanz mehr zu und geht mehr in die Tiefe als die erste.“

„Frech“, lautete nun eine der Reaktionen aus der Richterschaft. Mirko Röder, Verteidiger von Tilo P., verurteilte Koppers Worte: „Hier wird erneut Druck ausgeübt – diesmal auf die Kammer in zweiter Instanz. Offenbar scheint Frau Koppers das Verfahren so wichtig zu sein, dass sie vielleicht selbst in die Verhandlung kommt. Ich fühle mich geehrt.“ Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft erklärte: „Es handelt sich um Äußerungen innerhalb der eigenen Behörde und nicht gegenüber einem Gericht.“ Wenn das schriftliche Urteil vorliege, werde geprüft und in der Berufung dargelegt, „ob und aus welchen Gründen die gerichtliche Entscheidung nicht zu überzeugen vermag“.

Rechtspolitiker kritisieren Koppers

Rechtspolitiker im Abgeordnetenhaus sehen das anders. Koppers erneute persönliche Kritik und die „unterstellte mangelhafte und oberflächliche Prozessführung“ schadeten dem Ansehen der Berliner Justiz, sagte Alexander J. Herrmann (CDU). „Frau Koppers täte gut daran, wenn sie sich daran erinnern würde, dass die Staatsanwaltschaft auch in diesem Verfahren die ‘objektivste Behörde der Welt’ sein sollte.“ Ähnlich sieht es Holger Krestel (FDP). „Deutschlands Rechtsstaat schätzt keine Urteilsschelte. Es macht einen Unterschied, ob man sie ganz klassisch am Stammtisch betreibt oder Berlins oberste Anklägerin eine Nichtverurteilung per Rundschreiben beklagt“, sagte Krestel. „Auch der schlimmste Unsympath hat das Recht auf ein Urteil unabhängiger Richter. Jede Politisierung der Rechtsprechung in Richtung auf das politisch gewollte ist ein Schritt weg vom Rechtsstaat.“

Bei aller Polemik und Schärfe haben beim Abgeordneten Kocak offenbar Ratio und Vernunft obsiegt – im Gegensatz zur Generalstaatsanwältin. Mirko Röder, Verteidiger von Tilo P.

Wie Koppers ist auch der Linken-Politiker Ferat Kocak skeptisch. Er geht nicht in Berufung, bleibt aber Nebenkläger. Auf sein Auto war in der Nacht zum 1. Februar 2018 ein Brandanschlag verübt worden – vor Gericht konnte P. die Beihilfe zu diesem und einem weiteren Brandanschlag nicht nachgewiesen werden. Kocaks Anwältin Franziska Nedelmann sagte, sie erwarte von einem Berufungsverfahren nicht viel – zudem wolle die Nebenklage „keinesfalls ein Kostenrisiko tragen“.

Kocak selbst sagte, dass seine Kritik am Prozess „grundsätzlich“ sei: Nedelmann hatte Gericht und Staatsanwaltschaft mangelndes Aufklärungsinteresse vorgeworfen – etwa wegen abgelehnter Beweisanträge zu Erkenntnissen des Verfassungsschutzes zu Mittätern und Neonazi-Netzwerken. Der Verteidiger des Neonazis P. sieht sich hingegen bestätigt. „Bei aller Polemik und Schärfe haben beim Abgeordneten Kocak offenbar Ratio und Vernunft obsiegt – im Gegensatz zur Generalstaatsanwältin.“

Bleibt noch das Urteil gegen Sebastian T.. Das Verfahren gegen den früheren Neuköllner NPD-Kreischef wurde im Dezember abgetrennt. Der Generalstaatsanwaltschaft gilt er als Haupttäter, ihm werden auch rechte Drohschmierereien und schwerer Betrug bei Sozialleistungen und Corona-Hilfen vorgeworfen. Die Beweislage zu den Anschlägen gegen T. ist ähnlich dünn wie bei P.. Das Urteil wird am 7. Februar erwartet.

