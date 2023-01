Beschlüsse am Dienstag geplant Berlin und Brandenburg wollen Maskenpflicht im ÖPNV zum 2. Februar kippen

Die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr soll in Berlin und Brandenburg am 2. Februar enden. Das bestätigte der Sprecher der brandenburgischen Landesregierung, Florian Engels, am Freitag dem Tagesspiegel. Zuerst hatten die „Märkische Allgemeine“ und der rbb berichtet. Beide Länder hätten demnach drauf verständigt, dass die Aufhebung der Maskenpflicht an dem Tag ab Mitternacht gelten solle.

Die entsprechenden Beschlüsse sollen am kommenden Dienstag im Brandenburger Landtag sowie im Berliner Senat gefasst werden. Zunächst hatten beide Länder ein Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn zu Mitte Februar anvisiert. (Tsp)

