Am Rüdesheimer Platz in Wilmersdorf beginnt der traditionsreiche „Rheingauer Weinbrunnen“ wahrscheinlich am kommenden Montag, dem 19. Juli. Als letzte formale Hürde nennt der Charlottenburg-Wilmersdorfer Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD) eine Überprüfung durch die Bauaufsicht, die bis Mittwoch dauern soll. Erst am Montag hätten die Winzer die vollständigen Unterlagen für ihre Holzhütte eingereicht, sagte Naumann. Damit sei der zuletzt angestrebte Eröffnungstermin am 15. Juli nicht zu halten.

Seit 1967 schenken Weingüter aus dem Landkreis Rheingau-Taunus auf einem Plateau über dem Siegfriedbrunnen aus. Normalerweise findet der „Weinbrunnen“ von Mitte Mai bis Mitte September statt. Drei Winzer wechseln sich bei der Bewirtung ab.

In Grünanlagen ist Alkohol eigentlich noch tabu

Im vorigen Jahr fiel die Veranstaltung wegen der Coronakrise aus. Diesmal bat das Bezirksamt den Berliner Senat um eine Ausnahmegenehmigung vom weiterhin geltenden Alkoholverbot in Grünanlagen. Die Senatswirtschaftsverwaltung antwortete, eine „befristete gaststättenrechtliche Erlaubnis“ des bezirklichen Ordnungsamts reiche aus. Um Infektionen zu vermeiden, soll die Zahl der Anwesenden auf 250 begrenzt und das Gelände umzäunt werden. Dagegen ist der Nachweis negativer Virentests nicht vorgeschrieben, weil alle Gäste im Freien sitzen.

Die Holzhütte dient nur dem Ausschank. Es gab sie immer schon – warum also muss diesmal die Bauaufsicht zustimmen? Bürgermeister Naumann begründet dies damit, dass dieser „Weinbrunnen“ der erste nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Dezember 2019 wäre. Das Bezirksamt sehe sich dazu verpflichtet, die gaststättenrechtliche Genehmigung erst nach ausführlichen Prüfungen zu erteilen. Dabei gehe es vor allem um den Lärmschutz.

Bezirksamt reagiert auf Urteil gegen den Lärm

Ein Anwohner hatte rückwirkend gegen die im Jahr 2014 erteilte Erlaubnis geklagt. Er unterlag vor dem Verwaltungsgericht und dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, gewann dann aber ein Revisionsverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht. Der Ausschank hätte „nicht ohne besonderen, über die Bewirtung hinausgehenden Anlass und nicht über mehrere Monate gestattet werden dürfen“, hieß es. Dem „Weinbrunnen“ müsse auch nächtlicher Lärm nach der Verkaufszeit „zugerechnet“ werden. Immer wieder hatten Gäste nämlich Weinflaschen in den unteren Teil der Grünanlage mitgenommen und dort weiter gefeiert.

Um dies zu verhindern, soll nun ein Flaschenpfand erhoben werden. Die abendliche Öffnungszeit war bereits vor dem letztinstanzlichen Urteil von 22 Uhr auf 21.30 Uhr verkürzt worden. Vor der Coronakrise gab es 350 Plätze. Viele Besucher brachten aber Gartenstühle mit oder setzen sich auf eine Mauer. An manchen Tagen waren schätzungsweise bis zu 600 Gäste gleichzeitig anwesend. Ursprünglich hatte das Winzerfest nur zwei Wochen statt vier Monate lang gedauert.

Der Ausschank symboliert auch eine Partnerschaft

Die besondere Bedeutung sieht Bürgermeister Naumann darin, dass der „Weinbrunnen“ eine langjährige Partnerschaft des Bezirks mit dem Landkreis Rheingau-Taunus repräsentiere. Außerdem ist der Kiez als „Rheingauviertel“ bekannt, einige Straßen und Plätze sind nach der hessischen Region benannt. Vom 14. bis zum 16. Juli erwartet Charlottenburg-Wilmersdorf eine Delegation von dort. Einen Abstecher zum Weinbrunnen wird es nun allerdings nicht geben können.