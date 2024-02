81 Jahre nach „Fabrik-Aktion“ Gedenkfeier in der Rosenstraße

81 Jahre ist es her, dass Nationalsozialisten im Rahmen der „Fabrik-Aktion“ zwischen 8000 und 10.000 Jüdinnen und Juden, die in den Berliner Fabriken arbeiteten verhafteten. Viele von ihnen deportierten sie in das Vernichtungslager Auschwitz.

Jene, die in sogenannten Mischehen lebten, wurde in das Sammellager in der Rosenstraße 2–4 gebracht. Als die Partner:innen von dem Aufenthaltsort erfuhren, versammelten sie sich vor dem Gebäude, bis die Gefangenen freigelassen wurden.

Am Dienstag, 27. Februar, rufen das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung gemeinsam mit dem Initiativkreis und der Ständigen Konferenz der NS-Gedenkorte im Berliner Raum um 16 Uhr am Mahnmal Große Hamburger Straße zum stillen Gedenken anlässlich des Jahrestages auf.

Anschließend werden weiße Rosen an der Skulptur von Ingeborg Hunzinger in der Rosenstraße abgelegt. Um Anmeldung bis zum 23. Februar wird gebeten unter staendigekonferenz@orte-der-erinnerung.de. Bringen Sie gerne eine weiße Rose mit.

Dies ist ein Text aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Mitte. Weitere Themen in dieser Woche sind unter anderem:

Gemeinsam quatschen, kochen und kreativ sein: Melina Sifnaiou leitet die Nachbarschaftsetage Osloer Straße

Streit um Zweckentfremdungsverbot: Urteil aus Mitte könnte zahlreiche Wohnungen zurück auf den Markt bringen

Dreck, Drogen, Obdachlosigkeit: Wie die BVG die U8 sauberer machen will

7000 Autos umgesetzt: Mitte ist Spitzenreiter beim Abschleppen

Von Schornstein erschlagener Bauarbeiter: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Personen

Kündigung nach 14 Jahren: „Direktorenhaus” soll Alte Münze in Mitte räumen

Ein Fest zum Gedenken an die Lyrikerin: Zahlreiche Schriftsteller:innen verabschieden Elke Erb in der Volksbühne

„Central Tower Berlin”: Bezirksamt und Investor stellen neues Hochhausprojekt am Bahnhof Jannowitzbrücke vor

Umbenennung des Nettelbeckplatzes im Wedding: Beratungsgremium wertet Vorschläge aus

