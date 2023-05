8600 neue Einwohner:innen Berlin-Lichtenberg wächst weiter

Das Bezirksamt hat den Wirtschaftsbericht 2022 veröffentlicht. Er fasst die wirtschaftliche Entwicklung des Vorjahres zusammen und gibt einen Überblick zu den vielfältigen Aufgabenbereichen sowie Leistungsangeboten, Formaten und Projekten der bezirklichen Wirtschaftsförderung.

Lichtenberg ist einer der am schnellsten wachsenden Bezirke: Zum Stichtag 31. Dezember 2022 zählte der Bezirk 308.286 Einwohner:innen, ein Plus von 8600 Lichtenberger:innen im Vergleich zu 2021. Lichtenberg wird laut Prognose auch in Zukunft weiterhin stark wachsen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen leicht gestiegen. Ende Dezember 2022 waren 13.210 Lichtenberger:innen arbeitslos gemeldet. Im Bereich der Gewerbeanmeldungen gibt es einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Es waren mehr als 22.000 Gewerbebetriebe verschiedener Branchen im Jahr 2022 angemeldet.

