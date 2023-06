Abschied mit Hoffnung auf Rückkehr Berliner Traditionslokal „Besenwirtschaft“ schließt nach 49 Jahren

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 280.000 Mal abonniert. Mit mehr als 38.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Rund 40 Weinsorten aus Württemberg – darunter 20 im offenen Ausschank – gab es in der "Besenwirtschaft" an der Uhlandstraße 159. Dazu wurden Maultaschen und andere schwäbische Spezialitäten serviert. Jetzt hat die 82-jährige Wirtin Antje Rückholz aus Altersgründen aufgehört. Am vergangenen Mittwoch wurden die Gäste zum vorerst letzten Mal bedient. Dies muss allerdings nicht das Aus des Traditionslokals nach 49 Jahren bedeuten. Sie verhandele mit möglichen Nachfolger:innen und sei optimistisch, dass es zu einer Wiedereröffnung kommt, sagte Rückholz im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

So will das Bezirksamt den Preußenpark umgestalten und den Thai-Markt verlagern

„Fellinis Berliner Muse“: Die Designerin und Sängerin Monella Caspar erzählt aus ihrem Leben

Haushaltssperre im Bezirk – was sind die Folgen?

Hochhauspläne für das Karstadt-Gelände am Ku’damm

Siedlung Eichkamp gründet Genossenschaft zur ökologischen Wärmeversorgung

„Lärmblitzer“ wird am Ku’damm erprobt

Freikarten für Konzerte und Literaturabende

Langer Tag der Stadtnatur

Neue Pläne für früheres Familienbad im Olympiapark

