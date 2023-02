Berlins genialer Laubenpieper! Albert Einstein und sein Kleingarten in Spandau

Das Genie Albert Einstein hatte bis 1922 eine Laube an der Scharfen Lanke und hat diese humorvoll „Mein Schlösschen“ genannt. 2022 war 100-Jähriges, aber das Rathaus von Berlin-Spandau hat das Jubiläum verschnarcht. Also setzte Lars Leschewitz, Linke, das Thema auf die Rathaus-Agenda und erfuhr jetzt Neuigkeiten von Kulturstadtrat Frank Bewig, CDU: Albert Einstein soll in Spandau doch noch gewürdigt werden. Bislang erinnert die Laubenkolonie am Ufer an den genialen Kleingärtner mit einem Gedenkschild. Darüber berichtet der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel.

„Für das Jahr 2023 wurde für den Bereich Erinnerungskultur eine Stelle beim Senat beantragt. Diese wurde bewilligt und wird im ersten Halbjahr 2023 voraussichtlich besetzt werden“, so Bewig. „Dann soll eine geeignete Würdigung konzipiert werden.“ 101 Jahre Einstein?

"Mein Schlösschen". Die Laube von Albert Einstein im Burgunderweg - an der Scharfen Lanke in Berlin-Spandau. © André Görke

