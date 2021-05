Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 247.000 Mal abonniert. Mit rund 33.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Rund zehn Jahre lang gab es Streit darum, ob und wie der Olivaer Platz in der City West neu gestaltet werden sollte. Nun ist der erste von zwei Bauabschnitten in der Grünanlage nahe dem Kurfürstendamm fertig – aber selbst die Initiatoren der Umbauten sehen noch Mängel. Ärger gibt es zum Beispiel über die Frage, wie gegen rücksichtslose Hundehalter, die ihre Tiere frei laufen lassen und Hundkot nicht beseitigen,vorgegangen werden soll. Auch droht der frisch angelegte Platz schon zu vermüllen. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Hoch hinaus in Halensee: Investor plant Büroturm am Rathenauplatz

Wie eine Profi-Sprecherin die Kraft des Wortes lehrt

Anwohner fordern Modellprojekt für Fußgänger in der Konstanzer Straße

Restaurant im Haus Cumberland am Ku'damm kehrt unter neuer Führung zurück

„Bücherboxx“ in alter Telefonzelle wirbt für Europa

Lesungen erinnern an Bücherverbrennungen in der Nazizeit

