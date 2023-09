Auszeichnung für engagierte Kinder und Jugendliche Berliner Südwesten sucht seine Bezirksheld:innen

Wer soll Bezirksheldin oder Bezirksheld 2023 werden? Noch bis zum 29. September um 12 Uhr sucht das Bezirksamt nach jungen Leuten, die sich um den Bezirk verdient machen. Mit der Ehrenbezeichnung „Bezirksheld“ soll jungen Leuten Mut gemacht werden, sich einzumischen und aktiv ihr Umfeld zu gestalten. Ob es der Einsatz für den Kiez, für ihren Sportverein, die Schulgemeinschaft oder die Natur ist, die Leistungen der Menschen zwischen 10 und 21 Jahren sollen anerkannt werden.

„Denn ehrenamtliche Arbeit ist für junge Menschen, neben den vielen Anforderungen an sie, nicht selbstverständlich, aber für sie selbst und für unsere Gesellschaft von großem Wert“, schreibt das Team vom Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf, kurz Kijub. Für sein ehrenamtliches Engagement öffentlich geehrt zu werden, sei eine große Motivation. Das gilt für Erwachsene ebenso wie für Jugendliche.

Neben einer Held:innen-Tasse und einem Stift sowie einer amtlichen Urkunde ist die öffentliche Anerkennung die wichtigste „Gabe“ bei der öffentlichen Ehrung. © Boris Buchholz

Noch bis Ende September ist es möglich, Vorschläge für die Auszeichnung zu machen. „Alle Vereine, Verbände, Schulen, Jugendclubs und Privatpersonen sind aufgerufen, engagierte junge Menschen in Steglitz-Zehlendorf als Bezirksheld:in vorzuschlagen“, so das Kijub.

Held:innen vorschlagen Um einen Nachbarn, ein Enkelkind, die engagierte Schülervertreterin oder den ehrenamtlichen Trainer einer Nachwuchshockeymannschaft vorzuschlagen, reicht eine E-Mail an bezirksheld_in@wsba.de (Name, Alter, Kontaktdaten und Grund für die Ehrung nicht vergessen). Nominierungen können auch über das Web-Portal www.kijubsz-berlin.de/kijub/projekte/bezirksheldinnen vorgenommen werden. Möge der beste Held, die engagierteste Heldin gewinnen!

Offiziell geehrt wird der neue Jahrgang der Heldinnen und Helden am 10. November. Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) und Jugendstadträtin Carolina Böhm (SPD) werden die jungen Engagierten auszeichnen. Zudem können sich alle Geehrten professionell fotografieren lassen; die Porträts werden dann in einer Ausstellung in den Bibliotheken des Bezirks gezeigt.

