Tagesspiegel Plus Bauprojekt „Neumarien“ auf dem Emmaus-Friedhof in Neukölln : Senatsverwaltung zieht Planungsverfahren an sich

Seit Monaten kämpfen Anwohnende gegen ein Bauprojekt auf dem stillgelegten Friedhof. Jetzt steht fest: Dort wächst ein Wald. Was das für die geplanten Eigentumswohnungen bedeutet, ist unklar.