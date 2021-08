Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de. Für alle Bezirke halten wir Sie über die Pandemie mit Updates auf dem Laufenden, zumal jetzt nach den Ferien, zu Beginn des neuen Schuljahres. Weitere Themen finden Sie hier im Überblick:

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

"Ich ärgere mich jeden Tag", schreibt uns eine Leserin. "Ist das deren ernst?" fragt uns ein anderer Leser. Was ist passiert? Zwischen Paulsternstraße und Rohrdamm wurde 2020 ein neuer Fahrradweg gebaut. Doch irgendwann tauchten Bauarbeiter in Siemensstadt auf, buddelten lange Gräben und schütteten alles notdürftig wieder zu. Am Ende sah das dann so aus wie oben im Bild - und löst ein Behördenpingpong dazu aus, wie es nun weitergeht. Mehr im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

24 Kirchen, 50.000 Leute, 1 neuer Kirchenchef in Spandau: Wer ist der neue Superintendent? Im Newsletter stellt er sich vor

Toll! Spandaus Ehrenbürger dürfen alten Schinken anfassen

Der Zeitplan fürs W-Lan in der Polizeiakademie ist da

Hitlers Bronzepferde kommen nach Spandau: Museumschefin der Zitadelle nennt die Details im Newsletter

Glienicker See: Die Antwort ist da zum Yoga-Center auf der Halbinsel

Spandaus Promi-Baustelle am Havelufer: Zwischen Rathaus und ICE-Bahnhof wird jetzt das neue Hochhausviertel gebaut

Radweg-Ärger zwischen Polizeiakademie und U-Bahnhof Ruhleben: Sollte da nicht ein neuer Radweg hin? Stadtrat mit dem Update

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Pauline Faust:

CDU-Wuhletal gegen Unterbringung afghanischer Geflüchteter in Dingolfinger Straße

Künstler Jihad Issa hat über 100 Hellersdorfer:innen porträtiert

Querdenken demonstriert vor Johann-Julius-Hecker Schule

Bauarbeiten am Mahlsdorfer Kreisel könnten noch dieses Jahr beginnen

Ausstellung im Schloss Biesdorf hinterfragt unser Wertesystem

Wahl-O-Mat ist jetzt online

Familienfreundliche Radtour durch den Bezirk

Läufer Khalil Aljasem siegt beim Halbmarathon

Polizei-Chor singt auf Marzahner Promenade

Judith Langowski berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Jetzt hilft nur noch Kreuzberg: Ernüchternde Bilanz im Fachbereich Straßen

Wer will die Räumung? Nicht viel Neues zur Potse

Öffentliche Toiletten sollen Sichtschutz bekommen

Rabe, Castner, Prokauer: Diese Straßen sollen Frauen gewidmet werden

Antrag beschlossen: May Ayim könnte Ehrengrab bekommen

Das Tempelhofer Feld bebauen? Das sagen die Parteien im Bezirkswahlkampf

Politischer September an der Johanna-Eck-Schule

Käthe, Hannah, Louise und Ana: Foto-Ausstellung im Tempelhof-Museum

Lust auf Engagement? Unsere Tipps für die Freiwilligentage im Bezirk

Sportplatz der Friedrich-Bergius-Oberschule soll öffentlich genutzt werden können

