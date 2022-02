Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 260.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Mehr als 120 Brände: Dauereinsatz in der Großsiedlung Heerstraße/Nord: Die Nerven liegen blank im 20.000-Leute-Viertel, weil die Brandserie immer noch nicht gestoppt wurde - trotz Festnahme, trotz Krisengipfel mit Bürgermeisterin Carola Brückner und Polizei. Anwohner leben in Angst und sind permanent gestresst. Und wenn sie im nachts die Sirenen der Feuerwehr hören, schrecken sie hoch: "Brennt's bei uns im Hausflur?" Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Newsletter wertet neue Bevölkerungsstatistik für Spandau aus: jünger als Friedrichshain-Kreuzberg, mehr Multi-Kulti als in Pankow, stärkster Zuwachs im Westen Berlins - und jetzt wächst sogar das kleine Dorf Gatow

Zieht das Gesundheitsamt zum Spandauer SV? Stadtrat verrät im Newsletter Immobilien-Pläne

Schulbauten ohne Ende im Newsletter: Jetzt gibt es neue Senatsdetails zur Grundschule an der Heerstraße Staaken

Newsletter-Überblick: So gut ist Spandau mit Ärzten abgedeckt, Fachrichtung für Fachrichtung

Mehr Fahrgäste als Zoo, Ostbahnhof oder Gesundbrunnen: Die Regionalbahn-Bilanz für Spandau im Newsletter (und die neue Regionalbahn nach Potsdam kommt erst noch)

AfD-Stadtrat fällt zum sechsten Mal durch - doch das Wahlergebnis macht SPD und Linke stutzig

Super Bowl in Spandau - zwei Newsletter-Tipps zum Mega-Ereignis

Talentschmiede an der Havel: Die nächsten zwei Spandauer stehen im Profi-Kader von Hertha BSC

Jüdisches Theaterschiff: Förderer gesucht!

Newsletter-Leser zeigen ihre Lieblingsfotos vom Glienicker See - aus der Luft

Jugendgeschichtswerkstatt mischt in Carossa-Debatte mit

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Das historische Parkgelände wird saniert und das gesamte Karree verändert sich zusehends. Gleich um mehrere Themen, die mit dem Kleistpark zu tun haben, geht es diesmal: Vertrieben aus der grünen Oase - der Ex-Abgeordnete Notker Schweikhardt und die Gemeinschaftsgärten an der Grunewaldstraße; Probleme mit dem Denkmalschutz am Kathreiner-Hochhaus - die Planungen für den Umzug des Verwaltungsgerichts stocken; Bauprojekt an der Pallasstraße - Eilantrag abgelehnt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update: Höchste Inzidenz Berlins und die Erklärung dafür

Smog und Fahrverbot 1987: Erinnerungen der Leser

Projekt 100 Jahre in der Eisenacher Straße: Der Fotograf Kolya Reichart porträtierte jeden Jahrgang - einige wenige fehlen noch

Vor verschlossener Tür bei der Post: Erklärungen für die Aufgabe von Filialen

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Frauenbeirat wird neu gewählt: Bisherige Sprecherin Yvonne Schumann stellt sich vor

Kostenfreies Wifi im Bezirk? Vielleicht, vielleicht auch nicht

Lötschbergdreieck nimmt weitere Hürde Richtung Zwischennutzung

Vier Optionen für Erweiterungsbau an der Geißenweide-Grundschule

Wer plant die Marzahn Pride? Streit unter den Organisator:innen

Niedrigste Quote aller Bundesländer: Berlin blitzt deutschlandweit am wenigsten

Bezirk will Armut stärker bekämpfen

CDU fordert Schutz von Kleingartenanlagen

Von Glamrock zu PopArt

Neue Ausstellung im Projektraum Galerie M: "Schön"

Marzahn-Hellersdorf wird Host Town für Special-Olympics-Delegation

