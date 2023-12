Berliner Eisenwarenladen wird 125 Jahre alt Wo man Schrauben noch einzeln bekommt

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 286.000 Mal abonniert. Mit mehr als 39.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unseren Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Weit über Charlottenburg hinaus berühmt ist "C. Adolph Eisenwaren" am Savignyplatz dafür, dass man Schrauben, Nägel oder Dübel dort nicht nur in großer Auswahl findet, sondern sie auch einzeln bekommt – ganz anders als in Baumärkten oder im Versandhandel. Das Sortiment aus diversen Haushaltswaren umfasst mehr 40.000 Artikel . Nun feiern Laura-Jane Savary und ihr Vater Detlef , der den Laden seit 20 Jahren als Inhaber führt, das 125. Gründungsjubiläum . Gegen die gewachsene Konkurrenz durch große Baumärkte kann sich das Geschäft weiterhin behaupten. Die Kundschaft sei allerdings sparsamer geworden und kaufe oft nur noch, "was wirklich benötigt wird" , sagt der Chef. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Unsere Vorschau auf die BVV: Abwahlantrag gegen den Jugendstadtrat, der Breitenbachplatz soll schöner werden

Verein auf der Mierendorfffinsel kritisiert zwei große Unterkünfte für Geflüchtete

Wohnheim-Türme an der Reichsstraße abgerissen

Wer pflegt die Grünanlagen und Plätze? Politische Debatte um bürgerschaftliches Engagement und dessen Grenzen

Hilfsgüter für Kiew: Vitali Klitschko bedankt sich beim Bezirk

Freikarten für Kinoabend und Konzert

Kiezkamera: Weihnachtsbalkon in Wilmersdorf leuchtet wieder

Eisstadion verkürzt Öffnungszeiten

„Buchhändlerkeller“ zieht in Künstlerhof um

