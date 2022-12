Berliner Feuerwehrmann und seine Krimis „Eine grausam zugerichtet Leiche an der Zitadelle“

Lesestoff für die kalte Jahreszeit? Gerne. Hier meldet sich der Berliner Feuerwehrmann Maik Bischoff, der auf Blut und Blaulicht steht. In seiner Freizeit schreibt er Bücher.

„Es gibt einen neuen Krimi von mir, der selbstredend wieder in Berlin-Spandau spielt. Allerdings sind es diesmal nicht die gewohnten Privatschnüffler, sondern die Polizei – und es gibt auch deutlich mehr Leichen“, erzählte Maik Bischoff dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau. Bischoff lebt selbst im Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt.

Rasanter Kurzabriss, was passiert: „An der Zitadelle wird eine grausam zugerichtete Leiche gefunden. Ein in die Leiche geritztes Zeichen deutet darauf hin, dass es einen religiösen Hintergrund für diese Tat gibt. Die Presse gibt dem Killer den Namen „Menschenfischer“. Es folgen nun täglich weitere Leichen, die stets an auffälligen Orten abgelegt und auf sehr seltsame Art und Weise präsentiert werden. Und sie haben dabei eines gemeinsam: Sie sind Mitglieder im Bauausschuss der Spandauer BVV.“ 15 Euro, im Buchhandel oder auf maik-bischoff.de.

Und hier noch mehr Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel finden. Darin bündeln wir Bezirksnachrichten, greifen Kiez-Debatten auf, nennen Termine und Tipps. Einmal pro Woche unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

Taucher reinigen Badestrände von Kladow bis Hakenfelde

von Kladow bis Hakenfelde Weihnachtsansprache: die Pfarrerin von Siemensstadt über Krieg, Corona und Neubauviertel

über Krieg, Corona und Neubauviertel Schafe, Pfannkuchen und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest

und Nachtchöre: 11 Kirchentipps zum Fest BSR sammelt Weihnachtsbäume ein – die Termine

ein – die Termine Melanchthonplatz : Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

: Erneuerung bis 2030? Fotos und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Wilhelmplatz: Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats

Umbau und neuer Name? Ideen von Lesern – und ganz unterschiedliche Aussagen des Stadtrats Metzer Platz : Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort)

: Baustellennews aus der Pichelsdorfer Straße und der Zeitplan des Stadtrats (und Infos zum WC-Standort) Gefrorene Havel : der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG

: der 1. Eisbrecher und Tipps der DLRG BVG, Bienen und Blindenleitsysteme in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus

in Hakenfelde: Letzte Sitzung 2022 im Rathaus Tauben, Fahrradreparatursäulen und eine Holperpiste: Erste Sitzung 2023 im Rathaus

Erste Sitzung 2023 im Rathaus Nach S-Bahn-Pleite : Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin

: Scharfe Kritik vom Fahrgastverband an der Verkehrssenatorin 40 Jahre Wanderverein : die allerletzte Wanderung am Silvestertag

: die allerletzte Wanderung am Silvestertag 825 Jahre Spandau – mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien

– mit einem kuriosen Foto und drei Tipps für die Ferien Weihnachtssingen und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine

und Neujahrsläufe: die besten Sport-Termine Kino-Tipps für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino

für die Feiertage aus Spandaus bestem Altstadt-Kino Die neuen Einwohnerzahlen für jeden Ortsteil

für jeden Ortsteil Mein Dank an Sie

an Sie …und noch mehr im Spandau-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite