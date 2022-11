Berliner Radweg mit Hinderniszaun Sollen Fahrradfahrer hier klettern?

Hier ein aktuelles Gaga-Foto aus dem Berliner Nordwesten: Kurz hinter dem Saatwinkler Steg steht ein bemerkenswerter Zaun, den nur noch schmächtige Menschen passieren können – anders kommt man da nicht durch: Oben sehen Sie das Bild, das ein Tagesspiegel-Leser gemacht hat und das prompt Thema im neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel ist (in voller Länge und kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke).

Der Clou ist nämlich: Dieser Zaun in Berlin-Tegel steht nach Angaben mehrerer Newsletter-Leser allen Ernstes auf der aktuellen Umleitungsstrecke des beliebten Kopenhagen-Radwegs von Spandau in die Berliner Innenstadt.

Es gibt auch kein Durchkommen für Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator. Fahrradnetzwerk Spandau

„Es gibt auch kein Durchkommen für Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Rollator. Da wurde ein Schlängeldurchgang für zu Fuß Gehende eingebaut, der an alte DDR Grenzkontrollen erinnert“, schreibt beispielsweise Dieter Wallstaff vom „Fahrradnetzwerk Spandau“ an den Tagesspiegel-Bezirksnewsletter.

„Ich fahre täglich von Spandau nach Mitte über den Fernradweg Berlin/Kopenhagen zur Arbeit. Seit ca. 2 Jahren gibt es wegen der Baustelle Tegeler Brücke eine ausgeschilderte Umleitung über die Straße R durch die HOKA Siedlung. Seit Anfang der Woche“, berichtet Leser Bernhard Nickel, „steht dort ein Grenzzaun, errichtet von den Anwohnern, der die Durchfahrt versperrt.“

Was ist denn da schief gelaufen? Der Zaun steht auf der Privatstraße R in Berlin-Reinickendorf, liegt also in der Zuständigkeit von Verkehrsstadträtin Korinna Stephan, Grüne.

Bezirksämter sind bereits eingeschaltet

Der Fall hat die politische Bühne erreicht. Auch das Rathaus Spandau um Verkehrsstadtrat Thorsten Schatz, CDU, ist informiert über den Zaun quer über den Kopenhagen-Radweg.

„Dieser Zaun ist mir seit gestern bekannt“, schrieb Stadtrat Schatz unter den Tweet vom Spandau-Newsletter. „Die Hoka-Siedlung hat diesen Zaun eigenmächtig auf der offiziellen Umleitungsstrecke aufgebaut und selbstgemachte Schilder aufgehängt… Als Bezirksamt Spandau stehen wir hier schon mit dem zuständigen Bezirksamt Reinickendorf in Kontakt.“ Wird das Ding jetzt wieder abgerissen? Fortsetzung folgt. Noch liegt aus Reinickendorf keine Stellungnahme vor.

