Berliner Stadtführerin „Kiezflaneurin“ stellt Geschäfte und Kulturorte in der City West vor

Als „erstes Berliner Hotel mit einer eigenen Kiezflaneurin“ bezeichnet Claudia Wießner (auf unserem Foto links) ihr Hotel Carolinenhof an der Landhausstraße 10 in Wilmersdorf. Christine Klauder (r.) führt Interessierte zu inhabergeführten Geschäften und Restaurants sowie Galerien und Museen in der City West. Die Teilnehmenden sind entweder zu Fuß unterwegs oder werden von Jens Meggeneder, dem Chef eines Limousinenservices, abwechselnd in einem „Rolls Royce Silver Cloud“ aus den 1960-er Jahren und „Trabant“-Stretchlimousinen chauffiert.

Das Hotel will nicht nur für sich selbst werben. „Von Anfang an lag uns eine Bereicherung und Unterstützung unseres Stadtteils am Herzen“, sagen die zwei Initiatorinnen. „Persönliche Kontakte zu den Menschen, die die Kieze täglich beleben“ könnten dem Einzelhandel gerade in schwierigen Zeiten helfen und das Kulturleben stärken.

Weihnachtliche Sonderfahrt Bei der Berliner Kiezweihnachtstour „West meets Ost“ gibt es am 12. Dezember ab 16 Uhr die nächsten Limousinenfahrten. Dazu gehören Besuche in Designergeschäften sowie Ausflüge zu den Weihnachtsmärkten am Schloss Charlottenburg, am Gendarmenmarkt in Mitte, in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg und an der Gedächtniskirche.

Das Projekt startete schon während der Coronavirus-Pandemie. Ab dem kommenden Jahr soll es auch Fahrradtouren geben. Das Angebot steht allen Interessierten offen. Für Gruppen können Termine und das Programm individuell vereinbart werden.

Die Unternehmerinnen kennen sich aus Thüringen. Wießner führt in Weimar ein weiteres Hotel und gehört zum Vorstand des dortigen Innenstadtvereins, während Klauder einen „Genussführer“ für sechs Bundesländer herausgibt und Projekte des Vereins Heimatgenuss Mitteldeutschland leitet. In Charlottenburg-Wilmersdorf recherchierte sie schon vor einigen Jahren, als sie ihre Diplomarbeit der Geschichte der Kaffeehäuser in Berlin, Paris und Wien widmete.

Ein Flyer verzeichnet 41 Kooperationspartner. Aus dem Kulturbereich beteiligen sich beispielsweise die Fotogalerie C/O Berlin und die Galerie Camera Work, die Helmut Newton Fundation, das Schloss Charlottenburg, das Museum Berggruen, das Bröhan-Museum und das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf. Hinzu kommen einige Geschäfte, von denen viele Designerläden sind, und Bars oder Restaurants vom urigen „Diener Tattersall“ an der Grolmanstraße bis hin zum Café im Literaturhaus an der Fasanenstraße.