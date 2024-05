Berliner Supermarkt, der seinen Kunden gehört „SuperCoop“ nimmt neue Mitglieder auf

Der Supermarkt, der seinen Kunden gehört, sucht neue Mitglieder. Wie die Lebensmittel für den Supermarkt produziert werden, ist für Verbraucher oft schwer nachvollziehbarr. Für Johanna Kühner und andere Menschen aus Wedding war das ein Grund, vor drei Jahren gemeinsam „SuperCoop“ zu gründen.

In dem Laden in den Osram-Höfen gibt es von Käse über Gemüse bis Nudeln alles, was es in anderen Supermärkten auch gibt. Doch was in die Regale kommt, bestimmen die Kunden selbst. Denn „SuperCoop“ ist als Genossenschaft organisiert und nimmt momentan wieder 350 Mitglieder auf. Wie das funktioniert, steht im Mitte-Newsletter.

