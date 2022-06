Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 263.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Vielfach preisgekrönt, große Geschichte, eine Institution im Kiez: Nach 47 Jahren verabschiedet sich Christiane Fritsch-Weith ("Die Buchhändlerin") vom Buchladen Bayerischer Platz, der dem Viertel aber erhalten bleibt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem:

Unterricht für ukrainische Jungen und Mädchen: Die Lerngruppen der Initiative „Schöneberg hilft“ haben noch Plätze

Umstrittener Bebauungsplan für die Marienhöfe: Sondersitzung des Bauausschusses

Erinnerung an Romy Schneider: Grüne beantragen Gedenktafel

Ein Herz für Pferde: Mietvertrag für Ponyhof

Gegen zu viel Stress und Notendruck: Antrag des Kinder- und Jugendparlaments

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Ortsumfahrung Ahrensfelde - Bürgerinitiativen und Politiker:innen wollen Planungen wieder öffnen

So war die Marzahn Pride

Der Künstler Jorn Ebner hat einen Monat Residenzpflicht im Flüchtlingsheim

Schul-Pavillons für die Grundschule an der Mühle

Bezirk sol Windkraftanlagen auf den Dächern des Bezirks prüfen

Fehlende Trainingsmöglichkeiten für Rollsportvereine

Bewegungsatlas für Marzahn-Hellersdorf - alle Sportangebote auf einen Blick

Alice-Salomon-Hochschule eröffnet Gründer*innenzentrum

Ideenaustausch: " Marzahn - wovon träumst du?"

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Ödnis, kahle Plätze, keine Bäume: Berlins Bausenator besucht die Wasserstadt Spandau. Im Newsletter gibt's den Vor-Ort-Check vor dem großen Polit-Besuch aus der Berliner Innenstadt

Jeder kennt "Klein-Venedig", aber wer wohnt im Ausflugsidyll? Die Chefin der "Freunde Klein-Venedigs" spricht im Newsletter über Hitze, Mücken, Veganer, Touri-Ärger - und die Wünsche ans Rathaus Spandau

"Ich traf Bela B. von den Ärzten": Das exklusive Foto von zwei Spandauer Musiklegenden gibt's im Newsletter

BVG-Bus zum Badesee? Verkehrsstadtrat spricht im Newsletter über Schranken und Bus-Ideen

Wird das "Berliner Tor" am Gutspark Kladow etwa abgerissen? Baustadtrat löst im Newsletter das Rätsel um das Baugerüst

Glückwunsch zum Geburtstag, liebe BVG-Fähre F10!

Spandaus bekanntestes Restaurant steht zum Verkauf

Drei Tipps zur Fete de la Musique

Newsletter besucht DLRG-Turm an der Scharfen Lanke - und darf mit der Fotokamera für Sie nach oben

SC Siemensstadt: Sportplätze werden saniert, Jugendtrainer wird geehrt

Jungprofi von Hertha BSC: Der Kladower Anton Kade wechselt zum FC Basel

Hitlers Bronzepferde kommen nach Spandau: Jetzt steht fest, wo sie zu sehen sind

Havelradweg in Gatow: Seit Jahren fehlt ein 800-Meter-Stück - Newsletter nennt die neue Idee für den Dorfkern

Übrigens können Sie in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartner:innen, Verwandten, Nachbar.innen, Kolleg:innen, Geschäftspartner:innen etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.