Berliner Traditionslokal Zypriotisches Restaurant „Ta Panta Ri“ nach 35 Jahren geschlossen

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 280.000 Mal abonniert. Mit mehr als 38.500 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

In Berlin gibt es zwar viele griechische Restaurants – aber Ta Panti Ri in Wilmersdorf war das erste zypriotische. Vor 35 Jahren gründete Andreas Patsalidis, der aus Paphos auf Zypern stammt und 1967 zunächst für ein Maschinenbau-Studium gekommen war, seine Gaststätte an der Düsseldorfer Straße 75. Doch seit wenigen Tagen ist das traditionsreiche, im Kiez verwurzelte Lokal geschlossen - für immer. Wir haben uns nach den Gründen erkundigt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Neue Parkgebührenzonen treten in Kraft – und die Gegner verklagen den Bezirk

Junger Medienexperte engagiert sich gegen Rassismus und Diskriminierung

Verkehrsprobleme in Wilmersdorf: Reparatur einer Wasserleitung verzögert sich

Verbesserungsideen für verlängerte Fußgängerzone

Spielplatz schon wieder wegen Rattenplage gesperrt

Café der Villa Oppenheim und Casino im Mommsenstadion sollen bald wieder öffnen

Warten aufs Wohngeld: Antragsbearbeitung dauert oft 16 Wochen

Bibliotheken ändern Öffnungszeiten

Weltmeisterschaft im Bogensport

Spaziergänge erinnern an legendäres Romanisches Café

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.