Berliner TV-Sender zieht doch nicht ein Investor der Avus-Tribüne sucht neuen Mieter

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

23 Jahre lang stand die historische Avus-Tribüne in Westend nach dem Ende der Avus-Rennen leer, bis der Unternehmer Hamid Djadda sie erwarb und sanierte. Im Herbst 2021 vermietete er das Baudenkmal zwischen dem Messedamm und der Autobahn an den Fernsehsender „Hauptstadt TV“. Doch dessen geplanter Einzug ist gescheitert, obwohl das historische Bauwerk teils schon entsprechend eingerichtet worden war – und Djadda sucht jetzt einen neuen Nutzer. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Schwarz-grünes Bündnis in der BVV und ein neuer Baustadtrat

Hobby-Historiker veranstaltet Kiezführungen und Schiffstouren

Wo die Brunnen sprudeln – und wo nicht

Thai-Markt im Preußenpark sammelt Unterschriften gegen Verlagerung

Kartenverlosung für Rockkonzert

Freibäder starten in die Saison

„Rheingauer Weinbrunnen“ sprudelt bald wieder

Übrigens können Sie in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen und gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.