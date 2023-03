Berliner Wochenende für die Demokratie „Die Revolution wurde niedergeschlagen, aber der Wandel ließ sich nicht stoppen“

Vor 175 Jahren kämpften zahlreiche Berliner:innen für ein besseres Leben: Die Märzrevolution von 1848 war Teil einer europaweiten Bewegung gegen Fürstenwillkür und Absolutismus. Zum Jubiläum der Barrikadenkämpfe veranstaltet Kulturprojekte Berlin unter dem Motto „Auf die Barrikaden“ das Berliner Wochenende für die Demokratie.

Hier erzählt Dr. Susanne Kitschun, Leiterin des Friedhofs der Märzgefallenen, was damals geschah, mit welchen Aktionen Berlin an diesem Wochenende und die Tage danach an die Revolution erinnert – und warum das Gedenken an den Aufstand auch heute noch wichtig ist.

Können Sie uns kurz schildern, was am 18. März 1848 geschah?

1848 und 1849 brodelte es fast überall in Europa. Die Menschen forderten demokratische Rechte und bessere Lebensbedingungen. Am 18. März eskalierte die Situation am Berliner Schlossplatz, als das Militär auf die versammelte Menge schoss. Spontan errichteten die Berliner:innen über 900 Barrikaden, die sie gegen das anstürmende Militär verteidigten. Am Morgen hatte die Revolution zunächst gesiegt. Rund 280 Aufständische, viele davon unter 25 Jahren, verloren bei den Kämpfen ihr Leben. Am 22. März wurden sie auf dem eigens für dafür geschaffenen Friedhof der Märzgefallenen im Volkspark Friedrichshain beerdigt.

Die rund 300 Berliner Opfer sind auf dem eigens dafür angelegten Friedhof der Märzgefallenen am Rand vom Volkspark Friedrichshain beigesetzt. © imago images/Jürgen Ritter

Eine kritische Öffentlichkeit forderte Freiheitsrechte und politische Mitbestimmung – auch viele Frauen engagierten sich. Susanne Kitschun

Warum gingen die Menschen damals in so großer Zahl auf die Straße?

Die Bevölkerung Berlins hatte sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verdoppelt, Fabriken und Elendsquartiere waren entstanden. Die Mehrheit der Menschen lebte in großer Not. Es kam zu Streiks und Hungerunruhen. Politische Mitbestimmung gab es kaum. Dagegen wandte sich eine kritische Öffentlichkeit, die Freiheitsrechte und politische Mitbestimmung forderte. Auch viele Frauen engagierten sich.

Susanne Kitschun, Leiterin des Friedhofs der Märzgefallenen © Marc Beckmann / Ostkreuz

Zur Person Die Historikerin Dr. Susanne Kitschun, geboren 1968 in Hannover, ist seit 2011 Leiterin der Gedenkstätte Friedhof der Märzgefallenen in Friedrichshain. Von 2006 bis 2021 war sie Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin (SPD).

Warum ist es auch heute, 175 Jahren später, noch relevant, an den Kampf der Menschen während der Märzrevolution zu erinnern?

Die Revolution wurde am Ende niedergeschlagen, aber der Wandel ließ sich nicht stoppen. Viele Menschen waren politisiert, bildeten Interessenvertretungen. So ebnete die Revolution 1848/49 langfristig den Weg für heutige parlamentarischen Demokratien mit garantierten Grundrechten.

Am Samstag wird die neue Dauerausstellung auf dem Friedhof der Märzgefallenen eröffnet. Welche Aspekte stehen dort im Fokus und was hat sich gegenüber der bisherigen Ausstellung verändert?

Der neue Ausstellungsteil zur Revolution 1848/49 erzählt neben den Berliner Ereignissen auch die Verflechtungen mit dem revolutionären Geschehen insbesondere in Europa. Sie ergänzt die vorhandene Open-Air-Ausstellung zur wechselvollen Geschichte des Friedhofs in den verschiedenen politischen Systemen und zur Revolution 1918/19. Zahlreiche Hintergrundinfos gibt es in der digitalen Ausstellungsebene. Ausstellung und Friedhofsgelände sind täglich von 9 bis 20h geöffnet.

Programm „Berliner Wochenende für die Demokratie“ in Friedrichshain-Kreuzberg Die Märzrevolution von 1848 gilt – nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa – als ein Aufbruch hin zu sozialer Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie. Zur Erinnerung an die Barrikadenkämpfe veranstaltet Kulturprojekte Berlin am 18. und 19. März ein „Berliner Wochenende für die Demokratie“. Geboten wird ein vielfältiges Programm mit Führungen, Ausstellungen und Diskussionsrunden in der ganzen Stadt. In Friedrichshain-Kreuzberg erwarten Interessierte auf dem Friedhof der Märzgefallenen diverse Aktionen rund um die Revolution: Kiezfest (u. a. mit Spielwagen für Kinder) an beiden Wochenend-Tagen ab 10 Uhr

(u. a. mit Spielwagen für Kinder) an beiden Wochenend-Tagen ab 10 Uhr Führungen über den Friedhof für Erwachsene und Extra-Führungen für Kinder (ab sieben Jahren)

über den Friedhof für Erwachsene und Extra-Führungen für Kinder (ab sieben Jahren) Eröffnung der neuen Dauerausstellung zur Einbettung der Märzrevolution in den europäischen Kontext auf dem Gelände vor dem Friedhof

zur Einbettung der Märzrevolution in den europäischen Kontext auf dem Gelände vor dem Friedhof Gedenkstunde u.a. mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas am Samstag um 15 Uhr

u.a. mit Bundestagspräsidentin am Samstag um 15 Uhr Das ganze Programm gibt es auf friedhof-der-maerzgefallenen.de

Sie feiern das Jubiläum der Märzrevolution mit einem großen Kiezfest - auf was können sich die Besucher:innen alles freuen?

Für Kinder gibt es Kinderführungen und Spielewagen 1035 e.V. kommt mit Angeboten wie Gibbons-Klettern und Schaukelbrücke. Im Container ist eine Revolutions-Lounge eingerichtet. Bei der Gedenkstunde am Samstag um 15 Uhr spricht Bundestagspräsidentin Bärbel Bas. Am Sonntag gibt es zusätzlich Straßentheater von Schüler:innen. Wir laden alle sehr herzlich ein.

