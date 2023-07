Berlins besonderer Norden Neue Broschüre über Frohnaus große Geschichte

Dieser Fleck ist ein ganz besonderer in der Stadt: Frohnau, 17.000 Einwohner, ganz im Norden von Berlin. Der „Bürgerverein Frohnau“ hat nun eine Broschüre zum Thema „Planungen für die Gartenstadt Frohnau 1907 bis 1930 – Städtebau- und Gestaltungswettbewerbe in der Frühzeit Frohnau“ herausgebracht. Dabei geht es um den Entstehungsprozess Frohnaus anhand der Geschichte mehrerer Städtebau- und Gestaltungswettbewerbe wie des Wettbewerbs von 1907/8 zum Bebauungsplan für Frohnau, der Planungen für den Cecilienplatz von 1911 und des Wettbewerbs für die Johanneskirche von 1930. Viele Abbildungen sowie neue Erkenntnisse aus Archiven und historischen Bauzeitschriften werden erstmals veröffentlicht. Die Broschüre kann für 10 Euro in der Buchhandlung Haberland (Zeltinger Platz 15) erworben werden.

Im Verlauf des Jahres will der Bürgerverein außerdem eine Festschrift zu seinem 20-jährigen Jubiläum veröffentlichen mit weiteren Informationen zu Frohnau, seiner Geschichte und Entstehung sowie den Aktivitäten des Bürgervereins. Der Bürgerverein im Netz unter https://www.frohnauer-buergerverein.com/

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Reinickendorf-Newsletter finden.

Verfahren gegen Radwegestopp: Umwelthilfe reicht Eilantrag ein

„Geben Sie endlich den Radweg Ollenhauerstraße frei“: ADFC Reinickendorf ruft zu Fahrrad-Demo auf

„Frauen haben eigenständig gewirkt“: Trille Schünke erzählt die Geschichten von Reinickendorferinnen im Widerstand

Kommt das „Terra“ zurück? Bezirk soll neue Kinder- und Jugendeinrichtungen erhalten

Games, Anime, Cosplay: „Respawn“ kommt erneut ins Metronom

Den lokalen Klimaschutz vorantreiben: Beim Klimastammtisch ist jede:r willkommen

Keime im Flughafensee: Landesamt für Gesundheit warnt vor Baden

Tödlicher Unfall auf dem Eichborndamm: Motorradfahrer verunglückt

Neuer Termin: Live-Musik zum Mitmachen auf dem Paul-Poser-Platz

...und noch mehr aus dem Berliner Norden im Reinickendorf-Newsletter: tagesspiegel.de/bezirke.