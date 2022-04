Er ist der „letzte Fischer aus Tiefwerder“ und hat früher für die Commerzbank in der Altstadt von Berlin-Spandau gearbeitet ("vormittags Anzug, abends Gummistiefel").

Klaus Hidde hat in Berlin die Krebsplage für den Senat bekämpft. Erst im Tiergarten, zuletzt im Glienicker See in Kladow, dem beliebten Badesee der Berliner und Brandenburger. Die Landesgrenze verläuft genau in der Mitte des Sees.

Dort hatte ein Schlaumeier sein Aquarium entleert, und seitdem vermehrten sich munter die Marmorkrebse im Glienicker See. Darüber hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel groß berichtet.

Fischer Hidde, 68, warf also seine Netze in Kladow aus – und holte 359 Kilo Krebsfleisch allein im letzten Jahr aus dem See.

Das zeigt eine aktuelle Statistik von Umweltstaatssekretärin Silke Karcher, Grüne, auf Anfrage von Danny Freymark, CDU. Interessant ist auch dieser Nebensatz: „Für den Fang der invasiven gebietsfremden Krebse können die Fischer eine finanzielle Unterstützung von 7 € pro Kilogramm Krebse erhalten.“ Allerdings: „Der Gesamtbetrag der finanziellen Unterstützung ist auf 5.000 € begrenzt.“ Quelle: schriftl. Anfrage

Gerechnet hatte der Spandauer Fischer mit "Tonnen von Krebsen" im Berliner Badesee. Das war die Schätzung nach den ersten Einsätzen. "Der Marmorkrebs ist sechs Zentimeter groß und nur 20 Gramm schwer. Er ist dunkelbraun, gecheckt, ziemlich klein. Aber der Marmorkrebs hat keine Feinde bei uns. Er überträgt Krankheiten und vertreibt heimische Krebsarten", hatte der Fischer im Tagesspiegel erzählt: hier die ganze Geschichte über die Angler im See, den Geschmack und was er mit den Krebsen macht.

