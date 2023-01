Wegen Beschwerden über Dreck Toilette vor Kirche in Berlin-Schöneberg braucht neuen Standort

Der öffentliche Protest der Anwohnerinnen und Anwohner sowie der Kirchengemeinde ist erfolgreich gewesen. Die Anfang März 2023 direkt vor dem Portal der Silaskirche an der Crellestraße aufgestellte Toilette wird demnächst abgebaut. Immer wieder hatte es – wie berichtet – Beschwerden über Vandalismus, Dreck und die Unbenutzbarkeit der öffentlichen Toilette gegeben.

Wie die zuständige Stadträtin Saskia Ellenbeck (Grüne) dem Linken-Bezirksverordneten Martin Rutsch auf eine mündliche Anfrage mitteilte, könne der Abbau aber nicht sofort erfolgen, erst müsse ein Ausweichstandort gefunden werden, da die Toilette nicht entsorgt werde. „Themen wie Sauberkeit, Drogenkonsum, Obdachlosigkeit bekommen durch den Standort noch einmal eine andere Sichtbarkeit, können in ihren Ursachen aber nicht auf die Toilette zurückgeführt werden“, schrieb Ellenbeck.

Es ist gelungen, die Einbruchserie und die damit verbundenen Schäden zu beenden. Sprecher der Betreiberfirma Wall

Bis in den Sommer hinein hatte es in der gesamten Stadt eine beispiellose Einbruchserie in den neuen öffentlichen Toiletten gegeben. Daraufhin beschloss der Senat, dass 50 Toiletten unentgeltlich genutzt werden können, die übrigen wurden auf bargeldlose Zahlung umgestellt. Dadurch sei es gelungen, „die Einbruchserie und die damit verbundenen Schäden zu beenden“, teilte ein Sprecher der Betreiberfirma Wall mit.

„Gleichwohl müssen wir feststellen, dass andere Formen des Vandalismus sowie starke Verschmutzungen, die teils auf soziale Problemlagen zurückzuführen sind, bisher nicht abgenommen haben. Hierfür stellen wir bereits höhere Reinigungs- und Instandhaltungsleistungen bereit, was nicht in jedem Fall zu befriedigenden Lösungen führt“, sagte der Wall-Sprecher weiter.

Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg nehme dabei keine herausgehobene Position ein, „da wir das Phänomen des zunehmenden Vandalismus an öffentlicher Infrastruktur im gesamten Stadtgebiet feststellen.“ Dabei seien zentrale Stadtlagen stärker betroffen als Randlagen.

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Tempelhof-Schöneberg

Auf 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps - immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es unter kostenlos: tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg lesen können.

Berlin-Wahl: Die ersten Wähler im Bezirk haben schon ihre Stimmen abgegeben

Die ersten Wähler im Bezirk haben schon ihre Stimmen abgegeben Der Häuserkampf ist Frauensache: Die Friedenauer Initiative gegen den Leerstand

Die Friedenauer Initiative gegen den Leerstand Ruine in bester Citylage : Seit Jahren verfällt ein Haus in der der Ansbacher Straße

: Seit Jahren verfällt ein Haus in der der Ansbacher Straße Innerhalb des S-Bahnrings: Acht neue Parkzonen

Acht neue Parkzonen Lärmblitzer gegen aufheulende Motoren : Das sagen Bezirksamt und Senat

: Das sagen Bezirksamt und Senat Erinnerung an Annedore und Julius Leber : Baugenehmigung für Gedenkort

: Baugenehmigung für Gedenkort Dreiste Parker: Erfahrungen mit dem Ordnungsamt

Erfahrungen mit dem Ordnungsamt …das alles lesen Sie kompakt und gebündelt im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter: tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite