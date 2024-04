Bildung statt Bäume Warum in Marzahn ein Mini-Wald gerodet wurde

Artenschutz oder Industrie, Biodiversität oder Schulplätze: In Marzahn-Hellersdorf stehen Behörden nicht selten vor solchen Zwickmühlen. Wo setzt man in einem beständig wachsenden Bezirk die Prioritäten? Während sich gleich zwei Unternehmen gegen einen Bau im Cleantech-Park entschieden haben, weil dort eine gefährdete Krötenart zu Hause ist, sieht die Lage in der Bruno-Baum-Straße anders aus.