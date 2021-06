Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 250.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Warum die Bundeswehr tagelang in Gatow landete - jetzt spricht das Einsatzführungskommando über die Übung auf dem stillgelegten Flugplatz. Informationen zu dem Spektakel hatte es in Spandau nicht gegeben, die Anwohner wurden von dem anhaltenden Lärm überrascht. Im Stundentakt, so berichteten Newsletter-Leser, landeten die Flugzeuge. Zeitweilig flog eine zweite Maschine ganz dicht hinterher. Und am dritten Tag landete plötzlich ein riesiger Transport-Hubschrauber der Bundeswehr. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Interview: Ehepaar aus der Schweiz über die Havel und eine tolle Weinbar

Ritterfelddamm: Achtung, die Straßenbau-Arbeiten beginnen!

Glienicker See: Leserin klagt über Mini-Mülleimer, BSR reagiert bereits am Badesee

Luftwaffenmuseum in Gatow öffnet wieder - und zeigt einen Zug der US Army

Freibad Staaken öffnet - die CDU hat einen Extra-Wunsch

Posse um Havelradweg: Dauernd ist der zugeparkt - stimmt nicht, sagt der Stadtrat

6 neue Stadtrats-Posten: Das sind die Ressortzuschnitte

Pichelsdorfer Straße: Der Baustart ist jetzt fix

Ärger in der Grundschule in Hakenfelde ("Patchwork-Bauarbeiter")

Kaputtes Klo am Badesee - jetzt gibt es den Noteinsatz

Oberleitungsbus soll 2026 wieder in Spandau rollen: "So ein O-Bus fuhr bei uns bis 1950", erinnern sich Leser und zeigen Fotos

Promenadenkonzerte am Havelufer

Seegottesdienst im Glienicker See

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Paul Lufter:

Nach Verkehrsunfall im Mai: SPD-Politiker für Pilotprojekt mit Tempo 30 am Bahnhof Wuhletal

Geschenke für benachteiligte Kinder: Wunschbaum-Aktion sucht freiwillige Unterstützer*innen

Livemusik bei der Féte de la Musique: Was geht wann und wo im Partnerbezirk Marzahn-Hellersdorf?

Verlosung: 5x2 Freikarten für die Auftaktveranstaltung der Fete de la Musique in den Gärten der Welt gewinnen

Selbsthilfegruppe für Angehörige psychisch kranker Kinder sucht Mitglieder

Zur Neueröffnung des Haus Babylon: Geschäftsführer Mekonnen Shiferaw über die Arbeit des Babel e.V.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Nach Attacke gegen Mann mit einer Kippa: Demo gegen Antisemitismus in Friedenau

Ein Herz für Schokolade: "Das süße Leben" wird 20

Potse und die Zollgarage: Gutachten notwendig

Gasometer-Ausbau: In einer Woche entscheidet die BVV

Verkehr in Tempelhof: Eltern kämpfen für eine Schulstraße

Wo kann man, wenn man muss: Neue Standorte für Toiletten

Die Orgeln im Bezirk: So klingen die Instrumente

Poller, Pflanzen, Pflaster: Der Konflikt um die Stockrosen in der Vorbergstraße

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau, Tempelhof-Schöneberg und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.