Café Berio im Berliner Winterfeldkiez Eine Institution muss nach 73 Jahren schließen

„Mit schwerem Herzen und tiefer Enttäuschung müssen wir euch mitteilen, dass wir gezwungen sind, Mitte September unsere Türen für immer zu schließen.“ So steht es in einem Schreiben, das derzeit im Café Berio in der Maaßenstraße in Schöneberg ausliegt.

Das Café Berio, das es seit 73 Jahren gibt, ist längst eine Institution im Schöneberger Regenbogenkiez, ein Treffpunkt insbesondere für die queere Szene. Über die anstehende Schließung berichtete zuerst die Abendschau. Grund ist das Auslaufen des Mietvertrags. Die Eigentümer des Hauses wollen den Mietvertrag mit dem Café Berio nicht verlängern.

5 Jahre dauern die Gespräche mit den Eigentümern schon

„Trotz unserer knapp fünfjährigen Versuche, mit den Eigentümern ins Gespräch zu kommen und einen gemeinsamen Weg zu finden, ließen diese keinen Dialog zu“, heißt es in dem Schreiben, das Karsten Schork, der das Café Berio seit 1985 betreibt, in der vergangenen Woche auch an Gäste und Freunde verschickt hat. Zu dem Café gehört auch die Galerie „Kunst im Raum“, die im Laden Werke lokaler und internationaler Künstler:innen ausstellt.

Gäste gehen auf die Barrikaden

Die Gäste, vielen von ihnen kommen seit Jahren ins Berio, sind schockiert und wollen die Nachricht über das Aus nicht wahrhaben. Nach Bekanntwerden der drohenden Schließung haben sie die Facebook-Gruppe „Gegen das Aus des Café Berio“ gegründet. Aktuell hoffen sie, unter anderem durch den Einsatz eines Mediators, noch Gespräche mit der Erbengemeinschaft erwirken zu können. „Wir haben uns entschieden, gemeinsam für die Rettung dieses einzigartigen Ortes einzusetzen. Das Café Berio ist nicht nur ein Ort des Zusammentreffens, sondern auch ein Ort des Austauschs, der Kreativität und der Inspiration“, schreibt ein User in der Facebook-Gruppe.

„Da ist was entstanden, das ich nicht mehr kontrollieren kann“, sagt Karsten Schork. Die Gäste des Berio würden seit Bekanntwerden der Schließung „auf die Barrikaden gehen“. Das Café Berio war am vergangenen Mittwoch sogar Gegenstand der Bezirksverordnetenversammlung im Schöneberger Rathaus. In einer mündlichen Anfrage des Bezirksverordneten und queerpolitischen Sprechers Klaus Hackenschmied (CDU) wurde gefragt, welche Möglichkeiten das Bezirksamt sehe, um die Schließung zu verhindern.

Die bezirkliche Wirtschaftsförderung habe unmittelbar nach Bekanntwerden der Schließung angeboten, zwischen Vermieter und Betreiber zu vermitteln, heißt es in der Antwort von Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (Grüne). „Das Bezirksamt befürwortet ausdrücklich den Erhalt des Café Berio!“, heißt es weiter.

Die Welle an Engagement ist enorm Karsten Schork, Betreiber des Cafés Berio

„Die Welle an Engagement ist enorm“, sagt Karsten Schork. Jeder Gast habe eine private Geschichte mit dem Berio erlebt. „Da muss ich mich schon zusammenreißen, dass mir nicht die Tränen kommen.“ Schork erzählt, wie er das Café in den 80er Jahren als Student übernommen habe. „Da war die Straße tot. Es gab hier drei Gastronomien und jede Schaufensterscheibe hatte eine Metallvergitterung“, erinnert sich Schork.

Dr. Motte hat hier die erste Love-Parade geplant

In den letzten 40 Jahren habe sich der Kiez komplett verändert. „Und das Berio hat alle Phasen mit durchlebt“, erzählt Schork: die wilden 80er, die Wende und die frühen Zweitausender. „Ich erinnere mich noch genau, wie Dr. Motte hier saß, die erste Love-Parade geplant hat und ich ihm Jack Daniels auf Eis gebracht habe“, erzählt Schork. Er ist mittlerweile 61 Jahre alt, aber ans Aufhören denkt er noch lange nicht.

Seit drei Jahren schaut er sich in ganz Berlin bereits nach alternativen Räumen für das Berio um – bisher ohne Erfolg. Die Gastronomie stecke wie der Einzelhandel nicht erst seit der Corona-Pandemie in einer tiefen Krise, sagt er. Überall müssten Läden schließen, unter anderem, weil Investoren andere Pläne haben. „Das Berio ist mein Herz und mein Leben“, sagt Schork. „Ich liebe meine Gäste. Ich liebe, was ich tue. Und ich werde das Berio weitermachen“, davon ist Schork überzeugt – zur Not auch außerhalb des Schöneberger Kiezes.

Bezirke-Newsletter: Tempelhof-Schöneberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Dieser Text stammt aus dem aktuellen Bezirksnewsletter für Tempelhof-Schöneberg, der immer dienstags erscheint. Sie können ihn hier abonnieren. Nora Tschepe-Wiesinger schreibt darin auch über diese Themen:

Für die 1500 Menschen, die zurzeit in der Geflüchteten-Notunterkunft im ehemaligen Flughafen Tempelhof leben, bedeutet es oft nichts Gutes, wenn der Postbote mit seinem Fahrrad die Post bringt.

leben, bedeutet es oft nichts Gutes, wenn der Postbote mit seinem Fahrrad die Post bringt. Wie geht es weiter mit den Musiklehrkräften im Bezirk? Musik- und Volkshochschulen müssen freie Musiklehrkräfte künftig fest anstellen. Sonst machen sie sich strafbar.

im Bezirk? Musik- und Volkshochschulen müssen freie Musiklehrkräfte künftig fest anstellen. Sonst machen sie sich strafbar. Drama am S-Bahnhof Schöneberg : 13-Jährige in Tür eingeklemmt und von S-Bahn mitgeschleift. Wie es dazu kommen konnte.

: 13-Jährige in Tür eingeklemmt und von S-Bahn mitgeschleift. Wie es dazu kommen konnte. Wo sich Neinhorn und Janosch Gute Nacht sagen. Das Freilufttheater „Luftschloss “ auf dem Tempelhofer Feld startet in die Sommersaison. Welche Stücke hier noch gezeigt werden, lesen Sie im Newsletter.

“ auf dem Tempelhofer Feld startet in die Sommersaison. Welche Stücke hier noch gezeigt werden, lesen Sie im Newsletter. Viele Termine im Newsletter: Tag der Offenen Tür im Pestalozzi-Fröbel-Haus , Tag der Nachhaltigkeit in der Hochschule für Wirtschaft und Recht, BSR-Kieztag .

, Tag der Nachhaltigkeit in der Hochschule für Wirtschaft und Recht, . Frust im Freibad. Wo Sie im Bezirk trotz Sanierungsarbeiten noch schwimmen können - und wo nicht.

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.