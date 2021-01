Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 235.000 Mal abonniert. Mit mehr als 31.700 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Während in Berlin darüber diskutiert wurde, wie sich die Ausbreitung des Coronavirus in den Schulen stoppen lässt, hatte sich auch die Charlottenburg-Wilmersdorfer Bildungsstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) mit dem Coronavirus infiziert. Jetzt erzählte sie unserem Newsletter-Autor, wie sie die Krankheit erlebte, welche Folgen sie immer noch spürt und dass sie in einer Email an Bildungsenatorin Sandra Scheeres und Staatssekretärin Beate Stoffers (beide ebenfalls SPD) vor ein paar Tagen gegen den – mittlerweile zurückgezogenen – Senatsbeschluss, Schulen kurzfristig für Abschlussklassen zu öffnen, protestiert hat. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Covid-19-Tests in der Gedächtniskirche

Wikipedia-Kenner erzählt die Geschichte der freien Enzyklopädie - bei uns können Sie sein Buch gewinnen

Viel Streit um die Schließung des Wochenmarkts an der Suarezstraße

Senatsbaudirektorin will keine Hochhäuser auf dem Karstadt-Gelände am Ku'damm

Altes Schoeler-Schlösschen wird endlich weiter saniert

Spender finanzieren neuen Kinoprojektor für die "Eva Lichtspiele"

Smartphone-App stellt Kirchenorgeln vor

Warum ein Weg am Olivaer Platz seit Jahren verschlossen bleibt

