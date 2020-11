Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 230.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

"Opfer für die Allgemeinheit erbringen, ist bei uns erschöpft" - Club äußert sich nach geräumter Party ohne Abstandsregeln

Update: Die neuesten Zahlen und die Nachrichten aus dem Pandemiestab des Bezirks

Obdachloser mit 35 Jahren verstorben - Staatsanwaltschaft ermittelt

1909 geboren: älteste Lichtenbergerin stellt sich vor

"Mann ohne Ort" – Das Hörspiel zum Mietendesaster

Sport in der Pandemie: Workouts und ein kaputter Fahrstuhl

15 Coronatote: Pflegeheim wechselt Leitung - weitere Vorwürfe eines Angehörigen

Buchhandlung verbreitet Aufruf zur Demo von Corona-Leugner*innen - und wird mit Eiern beworfen

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Bürgermeister Igel plädiert für Corona-Lockerungen in TreKö

Baustadtrat sieht keine Chance für Erhaltungssatzung in Grünau

Cabuwazi kritisiert Bürgerhaus-Planung in Alt-Treptow

Muss das Wandbild-Comic des Hauptmann von Köpenick ins Exil?

Obdachlosenprojekt "Plattengruppe" feiert 30. Geburtstag

Adlergestell: Tramgleise können nicht mehr überfahren werden

Bund gibt eine Million Euro für Christophoruskirche Friedrichshagen

