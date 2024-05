Der Brückenbauer Wie ein Reinickendorfer sich um die Städtepartnerschaften des Berliner Bezirks bemüht

Frank Zemke sitzt in seinem Garten in Heiligensee. Hinter ihm weht eine Europaflagge an einer Fahnenstange. „Ich bin überzeugter Europäer“, sagt er wie selbstverständlich. Wenn von der Europäischen Idee geredet wird, geht es meist darum, wie einstige Feinde sich versöhnten und Freundschaft schlossen.

Wahrscheinlich kaum ein Reinickendorfer weiß davon so gut zu berichten wie Frank Zemke. Seit mehr als einem halben Jahrhundert bemüht er sich um die Städtepartnerschaften des Bezirks. Früher während seiner Arbeit im Bezirksamt, oft auch ehrenamtlich.

Von seinem Gartenstuhl aus deutet er in die Ferne. Dort in den Heiligenseer Baggerbergen hätten die Franzosen bis zum Abzug immer ihre Truppen- und Schießübungen durchgeführt. „Das war ganz schön laut“ Mit Frankreich verbindet den Bezirk nicht nur 50 Jahre französische Militärpräsenz, sondern auch eine Freundschaft mit dem Pariser Vorort Antony. Auch mit dem Londoner Bezirk Greenwich und der israelischen Gemeinde Kiryat Ata schloss Reinickendorf vor vielen Jahrzehnten Städtepartnerschaften.

Mit einem Sportfest fing alles an

Ganz am Anfang seines Engagements war der Sport, beginnt Zemke zu erzählen. 1969, da war der deutsch-französische Freundschaftsvertrag gerade ein paar Jahre alt, sollte er noch als junger Verwaltungsanwärter ein internationales Sportfest mit den bestehenden Partnerstädten in Frankreich, Großbritannien und Israel organisieren. Das Bezirksamt brauchte jemanden, der Englisch sprach. An dem Turnier nahm als junger Leichtathlet der heutige Bürgermeister von Antony Jean-Yves Sénant teil.

Wie aus einstigen Feinden Freunde wurden, hat Zemke schon im Elternhaus erlebt. Sein Vater war in französischer Kriegsgefangenschaft und nahm als Polizist nach dem Krieg die Befehle vom französischen Stadtkommandanten entgegen. Dieser hatte am Anfang wenig Sympathien für die besiegten Deutschen und ließ Zemkes Vater schon mal über Stunden im kalten Vorzimmer warten. Über die Jahre wurden die beiden gute Freunde.

Zunächst undenkbar nach dem Krieg. Für Zemke zeigt die deutsch-französische Aussöhnung: „Wenn Menschen sich bemühen, dann klappt es auch.“ Aufeinander zugehen und reden sei der erste Schritt. Aus Reinickendorf war die einstige Besatzungsmacht bald kaum noch wegzudenken. „Als die Franzosen 1994 aus Berlin abzogen, sind wir in großer Freundschaft auseinander gegangen“, sagt Zemke.

Später war der Ur-Reinickendorfer Sport- und Bäderamtsleiter im Bezirksamt, ab 1989 bis zu seiner Rente 2012 dann Direktor, was dem heutigen Leiter des Steuerungsdienstes entspricht – eine Position, die direkt bei der Bezirksbürgermeisterin angesiedelt ist und als äußerst einflussreich gilt.

Heute unterstützt er das Bezirksamt bei der Arbeit mit den Partnerstädten ein paar Stunden in der Woche – und reist dort noch hin, so oft es geht.

Über die Besuche sind feste Freundschaften entstanden - manchmal sogar mehr

Neben dem offiziellen Austausch mit den Partnerstädten blieb der Sport für Zemke immer ein wichtiger, vielleicht das wichtigste Bindemittel. Mit der Betriebsfußballmannschaft vom Bezirksamt ging es in den 80er nach Greenwich. Im Royal Borough in London liefen Zemke und seine Teamkameraden erst gegen die Soldatenmannschaft der Royal Artillery und später gegen das dortige Verwaltungsteam aufs Feld. „Wir haben dort zuerst in der Kaserne gewohnt. Das war hochspannend.“

Über die Besuche sind feste Freundschaften entstanden – und in einigen Fällen sogar mehr. Zemkes Kollege vom Sportamt Greenwich lernte in Reinickendorf seine spätere Frau kennen. Noch heute ist Zemke regelmäßig in Kontakt mit seinen Freunden. Ein alter Kumpel ist seit Kurzem stellvertretender Vorsitzender der London Assembly, dem Stadtparlament, das die Arbeit des Bürgermeisters der Metropole überwacht.

Für seine Verdienste um die Zusammenarbeit mit Greenwich verlieh ihm die Partnerstadt 2016 als einem von nur drei Ausländern den Titel eines „Freeman“ – das ist vergleichbar mit einem Ehrenbürger. Unter den anderen Trägern sind Nelson Mandela und Prinz Philipp, der Mann von Queen Elizabeth II.

Sein Wunsch wäre eine Partnerstadt in Polen

Wenn er sich noch eine weitere Partnerstadt wünschen dürfte, wäre das: „Ganz eindeutig eine in Polen.“ Seine Familie kommt väterlicherseits aus dem Nachbarland. Zweimal war er über eine Partnerschaft von Pankow in Kolberg.

Über die Jahrzehnte reiste er mit Jugendlichen, Auszubildenden, Sportgruppen in die drei internationalen Partnerstädte. Im Herbst geht es das nächste Mal nach Antony, dann mit Besuch beim traditionellen Käsemarkt, für den die gutsituierte Kleinstadt in ganz Frankreich bekannt ist. Eine Besuchergruppe aus der Partnerstadt kommt im Juni nach Reinickendorf. Den Leiter der Delegation kennt Zemke noch vom Handballspielen aus den 70ern.

Die Begegnungen, von denen Zemke berichtet, machen Hoffnung, sie sind lustig, spannend und oft bewegend. Als er das erste Mal in Israel war und dort an einer Bushaltestelle wartete, fragte ihn ein älterer Mann auf Deutsch, ob er ihm helfen könne. Dann sah Zemke die Tätowierung am Arm des Mannes, der offenbar ein Konzentrationslager überlebt hatte. Zemke ist immer noch tief bewegt: „Dass er mit mir gesprochen hat und mich nicht verdammt oder beschimpft hat.“

Er will mit dem Austausch vor allem junge Leute erreichen

Ihm ist besonders wichtig, mit den Partnerschaften und Austausch junge Leute zu erreichen. Hass und Feindseligkeit werden den Menschen oft eingeredet. „Die Jugend muss offen sein und nicht diese Vorurteile pflegen. Deswegen mach ich das.“

