Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Thomas Loy:

Selbst das Tempelhofer Feld ist nicht mehr sicher , sagt Lars Zemke , deshalb ist schon die nächste Demo anberaumt. Am 18. September wollen die Fans elektrisch angetriebener Skateboards und Monoräder für die Zulassung ihrer Fahrzeuge auf die Straße gehen, bzw. fahren. Das Versammlungsrecht bietet bislang den einzigen Rahmen, unbeschwert und unbehelligt von der Polizei mit elektrischen Kleinstfahrzeugen durch Berlin zu sausen. Lars Zemke ist IT-Berater und Gründer des Bundesverbands Elektrokleinstfahrzeuge. Was es damit auf sich hat, lesen Sie im Newsletter.

Außerdem geht es um diese Themen:

Laterne des Schreckens: Wieder Unfall am Lichtmast Nr. 90

Lars Zemke demonstriert für alle Kleinstfahrzeuge

Natur- und Umweltamt hortet Musikanlagen

Modellversuch für Luftfilter in Kitas

Dörpfeldstraße: Planfeststellung soll noch in diesem Jahr beginnen

Protest aus Schöneiche: Ersatzbusse parken Gehweg zu

Segel-WM auf dem Müggelsee

Umfrage: Gendern oder lieber alles beim Alten?

Aus LICHTENBERG schreibt diesmal Pauline Faust:

Steine statt Licht: Howoge mauert Fenster von Mieter zu

Abweichungen vom Bebauungsplan Ostkreuz genehmigt

Diese Corona-Regeln müssen Sie jetzt beachten

Neues Zentrum für Neu-Hohenschönhausen? Studierende stellen Ideen vor

Der sensible Skeptiker: Künstler Strawalde alias Jürgen Böttcher wird 90 Jahre

Umfrage: Wo in Lichtenberg treiben Sie Sport?

Weniger Regen: Hans-Zoschke-Stadion bekommt Teilüberdachung

Zwölf Wochen warten auf den Wohnberechtigungsschein

