Ehrenamt „Berlin Greeter“ Komm’ als Gast, geh’ als Freund

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichten Gerd Nowakowski und Patricia Wolf unter anderem über folgende Themen:

Komm’ als Gast, geh’ als Freund – das ist das Motto der „Berlin Greeter“. Das ehrenamtliche Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, Berliner:innen mit Berlin-Besucher:innen zusammenzubringen. Dabei geht es nicht darum, die üblichen Sehenswürdigkeiten zu zeigen, wie sie in jedem Reiseführer zu finden sind, oder wie man sie vom Oberdeck des Hop-On/Hop-Off-Busses erleben kann, sondern dass die Ehrenamtlichen den Gästen mit eigenen Geschichten ein Gefühl für die Stadt vermitteln. Deshalb bieten die Freiwilligen keine Stadtführungen, sondern „Greets“ an, wie Gründerin Stefanie Jost erzählt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Jury kürt Klima-Konzept für Mierendorffinsel bei Wettbewerb zu Schwammhauptstadt

Aus der letzten BVV: Einwohnerversammlung zur Sperrung des Kaiserdamms gefordert

BVV-Debatte zu Cannabis durch Tonausfall beendet

Finanzsenator kündigt zusätzliche Zuwendungen an Bezirke an

Seit zwei Wochen kein Strom in Wohnblock an der Schlangenbader Straße

Was tun bei Hitze? Bezirk bietet kühle Räume an und stellt Aktionsplan vor

Zahl der Autos um den George-Grosz-Platz hat sich binnen zehn Jahren verdreifacht - Was ist da los?

Ingeborg-Bachmann-Bibliothek wird vorübergehend geschlossen

Chamisso-Abend im Literaturhaus

Hoffest bei der KPM

Musikprojekt für junge Leute

Literatur-Tipp: Neues Buch über die Dichterin Gertrud Kolmar erschienen

Autobiografisches vom Musik-Pionier der „Berliner Schule“, Bernd Kistenmacher

Kiezspaziergang mit Kulturstadträtin

Interkulturelle Feier

Swinging Steinplatz – Stadtführung

Ferienworkshop in der Jugendkunstschule

Extraangebot in den Jugendverkehrsschulen

Temporäre Spielstraße in der Nestorstraße

