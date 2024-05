Ehrung für berühmten Schriftsteller An Erich Kästner soll eine weitere Gedenktafel in Berlin erinnern

„Eintritt frei! Kinder die Hälfte.“ So lustig beschrieb der berühmte Schriftsteller Erich Kästner in seinem Kinderroman „Der 35. Mai“ den Eingang zum Schlaraffenland. Kurz vor dem imaginären Datum des Buchtitels kommt die Initiative des Goethe-Gymnasiums für eine Gedenktafel an Kästners früherem Wohnort in der Roscherstraße 16 nahe dem Lehniner Platz voran. Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf solle die Schule unterstützen, beschloss die BVV in ihrer jüngsten Sitzung auf Antrag der SPD.