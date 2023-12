Einkaufen mit gutem Gewissen Das Neuköllner Veganladenkollektiv „Dr. Pogo“ hat einen politischem Anspruch

Bei einem ersten Blick in die Räumlichkeiten des Veganladenkollektivs „Dr. Pogo“ am Karl-Marx-Platz in Neukölln fällt nicht zwangsläufig auf, dass auf den 90 Quadratmetern der Ladenfläche ausschließlich vegane Produkte angeboten werden. Viel eher erweckt der Laden den Anschein eines herkömmlichen Biomarktes.