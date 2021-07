Die Havel fließ überall im Berliner Westen, 20 Kilometer von Nord nach Süd. Das muss man doch nutzen, oder?

Deshalb gibt es im Rathaus von Berlin-Spandau die Idee, auch im Norden des Bezirks eine BVG-Fähre einzusetzen. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

Und wo soll die hinschippern? „Vom Aalemannufer bis zum Spandauer Kolk“, fordert die CDU-Fraktion um Arndt Meißner. Weil im Norden so viel gebaut wird und die Straßen bumsvoll sind.

Die Straßenbahn kommt laut Senat erst 2029 in die Wasserstadt (was allerdings im Bezirk viele bezweifeln), eine mögliche S-Bahnverlängerung der Siemensbahn würde Pendlern in die City helfen, aber nicht den Leuten, die in die Altstadt wollen. Und die ist ja immer noch das Zentrum des Bezirks (245.000 Einwohner). Die Busse? Sehr voll und oft im Stau.

So eine Fähre müsste übrigens auch nicht die BVG anbieten, so die CDU, sondern könne auch ein privater Anbieter stemmen („umweltfreundlich, z. B. durch Elektro- oder Wasserstoffantrieb, als regelmäßig getaktete Personenfähre“).

Und wenn man schon mal dabei ist, so Meißner: „In die Prüfung sollten Überlegungen einbezogen werden, ob in Gesprächen mit Brandenburg auch eine Anbindung von Nieder Neuendorf gewährleistet werden könnte.“ Das liegt nördlich von Spandau.

Ähnliche Ideen gab es schon vorher. Eine Fähre in die Altstadt schlugen zum Beispiel Gewobag-Chefin Snezana Michaelis vor; ihr Unternehmen baut Wohnungen für 7000 Neu-Spandauer in der Wasserstadt. Sie selbst kommt vom Bodensee, wo das Wasser ganz selbstverständlich genutzt werde ("Die Stadt nutzt das Wasser vor der Tür ganz selbstverständlich. Ich bin mit der Fähre quasi zum Hörsaal gefahren.") Die Gewobag-Chefin hatte Fähren vom Neubaugebiet in die Altstadt Spandau vorgeschlagen. Hier das Tagesspiegel-Interview von 2018.

Auch Lars Leschewitz, Linke, kennt das Problem und hatte so eine ähnliche Idee im Herbst 2020. Er schlug im Rathaus eine Fähre nach Tegel vor, mit Halt in der Wasserstadt und am neuen Strandbad Tegel. Es gab großes Interesse im Verkehrsausschuss, allerdings war der Weg sehr weit - und der Bus durch den Wald ist aktuell schneller.

Hier könnte die Fähre aus dem Norden enden. Rechts: Zitadelle. Foto: André Görke

Hier die Schleuse in Berlin-Spandau. Foto: André Görke

Zumal bei diesen Ideen die Boote durch die Schleuse gemusst hätten – und das dauert zu lange (wer sich in den Sommerferien mal den Stau vor der Schleuse anschaut, ist wahrscheinlich sogar zu Fuß schneller). Deshalb wählt die CDU jetzt die Formulierung "bis zum Spandauer Kolk". Jetzt also der Halt vor der Schleuse? Die Leute kämen so zur U-Bahn, in die Fußgängerzone, ins Bezirkszentrum. Es gab auch mal die Idee, die Zitadelle schneller aus dem Norden mit dem Boot zu erschließen.

Am Anleger am Aalemannkanal verkehrt übrigens auch die Fähre nach Tegelort in Reinickendorf. Quelle: Antrag Nr. 2355

Seit 70 Jahren ist eine BVG-Fähre im Süden des Bezirks Berlin-Spandau im Einsatz. Das Schiff pendelt zwischen Kladow und dem S-Bahnhof Wannsee. Die Zahl der Berufspendler ist überschaubar, weil die Fähre nur einmal in der Stunde fährt. Aber der Ausflugsverkehr aus der Innenstadt ist enorm. Deshalb wird in den Sommerferien 2021 erstmals ein zweites Schiff zur Verstärkung eingesetzt. Hier erzähle ich Ihnen die Geschichte im Tagesspiegel.

Hier könnte die Fähre enden - und es gäbe Anschluss an die Fähre nach Tegel (ebenfalls beliebt bei Touris, wie man sieht). Foto: André Görke

