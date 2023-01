Erfolgsmodell aus Berlin-Kreuzberg Digitalisierung an Hunsrück-Grundschule geht voran

Wie schlecht es um die Digitalisierung deutscher Schulen bestellt ist, haben die Lockdowns während der Corona-Pandemie besonders deutlich gemacht. Seit 2019 wollen Bund und Länder mit dem „Digitalpakt Schule“ für eine bessere Ausstattung von Schulen mit digitaler Technik sorgen – Friedrichshain-Kreuzberg erhält zur Umsetzung 12,8 Millionen Euro, von denen 10,4 bereits ausgegeben oder verplant sind.

Für ein Paradebeispiel nennt der Bezirk nun Zahlen: Die Hunsrück-Grundschule in Kreuzberg nahe dem Görlitzer Bahnhof verfügt seit Ende 2021 über Glasfaser-Internet, pro Klassenraum stehen drei bis fünf Computer zur Verfügung und iPads werden ebenfalls genutzt. Außerdem ist die Schule seit 2014 „kreidefrei“: Im Unterricht werden ausschließlich interaktive Whiteboards genutzt. Auch nicht unwichtig: Ab nächstem Halbjahr werden Pädagog:innen im Umgang mit der Technik geschult. Bleibt nur zu hoffen, dass es an den übrigen Schulen im Bezirk ebenso gut vorangeht.

Und das sieht leider nicht so aus: „Wir werden einen zweiten Digitalpakt brauchen“, forderte Andy Hehmke (SPD), Bezirksstadtrat für Schule, Sport und Facility Management in Friedrichshain-Kreuzberg, bei einem Pressetermin an der Hunsrück-Grundschule am Montag. Denn die zähe Schulbauoffensive verlangsamt laut Hehmke auch die Digitalisierung, berichtet die „Taz“.

Aus Friedrichshain-Kreuzberg berichtet Nele Jensch in dieser Woche außerdem über folgende Themen:

