Ermittlungen wegen Brandstiftung in Hohenschönhausen Vandalismus im Mädchensportzentrum und Jugendclub

Neu-Hohenschönhausen hat erneut eine Nacht mit Brandanschlägen erleben müssen. In der Nacht am 12. Dezember brannten drei Mülltonnen auf dem Mädchensportzentrum „Pia Olymp“ in die Straße Am Berl. Zunächst teilte Stadträtin Camilla Schuler (Linke) von den Vorfällen während der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mit. Es handele sich um Vandalismus in Verbindung mit Brandstiftung.

Bezirke-Newsletter: Lichtenberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Pressestelle der Polizei bestätigte dem Tagesspiegel einen Einsatz vor Ort und andauernde Ermittlungen des Landeskriminalamtes wegen des Verdachts der Brandstiftung. Gegen 22 Uhr konnte die Flammen von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch die Hitzeeinwirkung wurde die Hausfassade des Gebäudes angegriffen.

Noch in derselben Nacht rückte die Polizei ein zweites Mal aus in die Straße Am Berl: Gegen 4 Uhr wurde Sachbeschädigung an einem Jugendclub von „Spik e.V.“ gemeldet. Die Beamt:innen stellen ein eingeschlagenes Fenster fest und im Inneren einen beschädigten Billardtisch. Schätzungen zu Schadenshöhen liegen der Polizei Berlin nicht vor.

Bereits seit Monaten werden in Hohenschönhausen immer mal wieder Brände gelegt, mutmaßlich von einer Bande junger Neonazis. Im Juli wurde ein Verdächtiger der Brandstiftung freigesprochen. Ob die jüngsten Feuer damit in Verdingung stehen, ist nicht bekannt. Der Polizei liegen zudem keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat vor.

Sie möchten mehr aus Lichtenberg lesen? Robert Klages berichtet in seinem aktuellen Newsletter auch über diese Themen:

Kaviar mit Plastikbesteck und Klopse von Tim Raue

Meldestelle für rechte Aktivitäten soll unterstützt werden - CDU und AfD dagegen

Hilfe für bedrohten Jugendclub „Linse“: Legendärer Jugendclub „Potse“ möchte erneut nach Lichtenberg

Trotz Ankündigung von Sparmaßnahmen für Berlin: Bezirk geht nicht davon aus, sparen zu müssen

Neue Ämter für die Stadträt:innen: Kritik an Umverteilung der Posten während Freistellung von Kevin Hönicke

Geschützter Radweg für die Scheffelstraße - öffentliche Ausschreibung

Künstlerin bastelt Fingerpuppen aus Nudeln

Im Zickzack durch Lichtenberg: Autofahrer verletzt sich bei Irrfahrt

Lichtenberger Intendant erhält Theaterpreis für Stück von israelischem Dramatiker

Einbruch beim geräumten Trailerpark - Bezirk lehnt Zuständigkeit ab

Vandalismus mit Brandstiftung in Mädchensportzentrum und Jugendclub

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden. Auch Glückwünsche zu diversen Anlässen können Sie gerne im Newsletter bei uns hinterlegen. Bitte an robert.klages@tagesspiegel.de. Ab dieser Stelle sei allen Leser:innen frohe Weihnachten gewünscht. Den nächsten Lichtenberg-Newsletter gibt es am 8. Januar 2024.