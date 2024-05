Exklusive neue Räume für den „Wintergarten“ Bald zieht das Café im Literaturhaus Berlin nach Westend um

Exklusive Ersatzräume hat das Café im Literaturhaus alias „Wintergarten“ gefunden. Im Juli beginnt eine voraussichtlich 18-monatige Sanierung der denkmalgeschützten Villa, in der das Literaturhaus Berlin an der Fasanenstraße residiert. Das Café schließt am 23. Juni.

Die Wirtin Ida Warych und ihre 54 Beschäftigten ziehen in den International Club Berlin an der Thüringerallee in Westend um. Bereits für den 24. Juni ist ein „Soft Opening“ geplant; die Eröffnungsfeier folgt am 29. Juni.

Vor 20 Jahren hatte Ida Warych während ihres Studiums als Kellnerin im Wintergarten-Café angefangen. Heute betreibt sie es zusammen mit ihrem Lebensgefährten und hofft auf eine Rückkehr nach den Bauarbeiten. Aber auch den künftigen Standort im International Club möchte sie auf Dauer behalten, sofern er sich als wirtschaftlich tragfähig erweist.

Der International Club Berlin in Westend war früher ein britischer Offiziersclub. © Wikipedia/Fridolin freudenfett

Damit es so kommt, kündigt Club-Geschäftsführerin Marie-Louise Hildebrand an, das Café werde öffentlich zugänglich sein. Bisher dürfen in der Regel nur Mitglieder den ehemaligen britischen Offiziersklub betreten, der heute eine internationale Begegnungsstätte unter der Schirmherrschaft von König Charles III. ist.

Neues aus der Gastronomie gibt es auch andernorts: An der Pestalozzistraße 55a hat die Lotta Tagesbar eröffnet. Täglich von 11 bis 18 Uhr serviert das Team um Heidemarie Pucher „hausgemachte Spezialiäten mit regionalen Zutaten“ – darunter wechselnde Suppen, belegtes und geröstetes Sauerteigbrot, Hafer-Granola mit griechischem Joghurt und Beeren sowie Kuchen und Waffeln. Das Getränkeangebot reicht von heißer Schokolade, Kaffee und Säften bis zu Cocktails und Weinen.

In Anlehnung an italienische Vorbilder haben die Architektin Almut Grüntuch-Ernst und ihr Mann Armand Grüntuch ein „lichtdurchflutetes, reduziertes Ambiente“ in einem neuen Apartmenthaus geschaffen, das ebenfalls von ihnen entworfen wurde. Ein begrünter Innenhof grenzt an das einstige Frauengefängnis und Gerichtsgebäude an der Kantstraße 79. Aus diesem Baudenkmal machte das Architektenpaar bereits vor rund zwei Jahren das Hotel „Wilmina“ und das Restaurant „Lovis“ (wir berichteten).