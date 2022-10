Fünf Berliner Bezirksnewsletter am Dienstag Wie laufen die Vorbereitungen zur Wahlwiederholung?

Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 268.000 Mal abonniert. Am Tag nach dem Einheits-Feiertag senden wir fünf Newsletter, und zwar aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick (sonst montags) sowie aus Marzahn-Hellersdorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg (wie immer dienstags). In allen fünf Newslettern steht das Thema Wahlwiederholung im Blickpunkt. Unsere Newsletter aus diesen fünf Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Über LICHTENBERG schreibt Robert Klages unter anderem zu folgenden Themen:

Bezirksamt bereitet sich bereits auf eine Wahlwiederholung vor. Zum Wie und Warum gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen aus der Bezirkspolitik

Zweisprachige Gemeinde an der Grenze zu Belarus: zu Besuch in Lichtenbergs polnischer Partnerstadt Hajnówka

Museum Berlin-Karlshorst unterstützt Museen und Archive in der Ukraine

Für Dokumentarfilm über geheimes Punk-Konzert der Toten Hosen in der DDR: Cornelia Ewald spielte „Eisgekühlter Bommerlunder“ auf der Orgel am Nöldnerplatz

Aus TREPTOW-KÖPENICK meldet sich Simone Jacobius zum Beispiel mit diesen Themen:

Neuwahlen für ganz Berlin drohen. Doch der Südosten bleibt gelassen

Andrea Duncan setzt sich für Mehrsprachigkeit und Interkulturalität im Bezirk ein. Für MaMis en Movimiento organisiert sie Feste, Kita-Schulungen und Spielgruppen

Die einen freuen sich über einen Ort zum Feiern, die anderen beschweren sich über Lärm: Das Revier Südost löst ambivalente Gefühle aus

Gemeinnützige Vereine blicken mit Grausen auf die Heizperiode – und drosseln die Temperatur

Anwohner fordern Tempolimit für die neue Straßenbahn in Adlershof

Ladenzeile im Hafen am Treptower Park ist abgebrannt

Fußball und Kunst sind gar nicht weit auseinander. Union-Fan Torsten Schlüter zeigt neue Ausstellung

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin unter anderem über Folgendes:

Mögliche Neuwahlen in Berlin: Bezirksamt MaHe bereitet sich vor

CDU und Tierschutzpartei wählen AfD-Politiker zu Schriftführer im Klimaausschuss

Sechseinhalb Monate zur Beantwortung von Kleinen Anfragen

Bündnis wehrt sich gegen Bebauung grüner Innenhöfe

Long Covid: Ausstellung mit Selbsterfahrung im Haus der Zukunft

Streichung von 219a - Bezirksamt soll Arztpraxen über neue Rechtslage zu Schwangerschaftsabbrüchen informieren

Veranstaltung: Fragen und Antworten zur Energiekrise

Aus SPANDAU meldet sich André Görke unter anderem mit folgenden Themen:

Bezirkschefin, Stadträte und ein Esel: Alle Infos und Statements zu den möglichen Neuwahlen im Newsletter-Check

Firmenlegende schließt Laden am Rathaus: „Florida Eis“ ist für immer dicht - was wird jetzt aus dem ungemütlichen Rathausplatz?

Mach’s gut, alte Blutbuche! Die mächtige Dorfschönheit ist gefällt - Newsletter-Leser zeigen Bilder

Staakens Pfarrer lädt zum Käffchen und kurvt mit einem italienischen Gefährt durch Staaken

News zur Bücherei-Ruine, zu Öl-Heizungen in Schulen und zu den Thorak-Pferden, die in die Zitadelle kommen

Die Geschichte hinter der Ampel am BVG-Hof

Ritterfelddamm Ecke Potsdamer: News zum Neubau der Kreuzung nach Potsdam

Rathausdach: Es geht weiter

Unsere kaputten Spandauer Polizeiwachen: die Liste

Auch Sportfreunde Kladow schicken Trikots nach West-Afrika

Bao-My Nguyen berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG zum Beispiel zu folgenden Themen:

„Man sollte das Kind nicht mit dem Bade ausschütten“: Warum Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann trotz drohender Neuwahlen gelassen bleibt

Strengere Vorgaben für Sharing-Fahrzeuge seit September: Hat sich im Bezirk etwas gebessert?

„Im Grunde kann sie an gar nichts mehr glauben“ – Stimmen aus Eltern- und Schüler*innenschaft der Johanna Eck Schule nach gestrichenen Geldern für Sanierungen

Nach Tweets von MdA Orkan Özdemir: Wie prekär ist die Sitaution in den Notaufnahmen?

Vor 2023 passiert beim Wenckebach nichts: Wie sehen die nächsten Schritte für den Pflegecampus aus?

Monatliche Bingo-Runde für Menschen mit HIV und Freund*innen in Schöneberg

Fünf Termine zur Stolpersteinverlegungen

Rundgang: Der Kleistpark als Denkmal

Gruppenausstellung internationaler Künstler*innen im Industrieensemble der Goerz-Höfe

Zwei Tanzworkshops für alle Generationen im Rathaus Schöneberg

