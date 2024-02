„Hunderte haben schon gewählt“ Wie läuft mit der Bundestagswahl bei uns in Spandau, Herr Wahlleiter?

Am Sonntag wird auch in Berlin-Spandau gewählt: Wie viele Menschen nehmen an der Wiederholungswahl teil? In welchen Kiezen? Wie viele Wahlhelfer sind im Einsatz? Und wie viele haben bereits ihre Briefwahlzettel ins Rathaus geschickt? Spandaus Wahlleiter meldet sich mit den wichtigsten News vor der Bundestagswahl im aktuellen Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

Den kompletten Spandau-Newsletter - auch auch die für die anderen 11 Berliner Bezirke - gibt es wie immer unter tagesspiegel.de/bezirke. Ich freue mich auf Sie! Im aktuellen Spandau-Newsletter können Sie aber noch viel mehr exklusive Geschichten und Nachrichten lesen - hier eine kleine Auswahl der Themen.

550 Leute haben schon gewählt: Spandaus Wahlleiter spricht im Newsletter über die Bundestagwahl

AfD-Stadtrat scheitert zum 20. Mal in Spandau

scheitert zum 20. Mal in Spandau „So kam’s zu meinem Spandauer U-Bahn-Hit 1984 “: Schlagermusiker Bert Beel über Hertie, Helmut Kohl - und seinen echten Namen

“: Schlagermusiker Bert Beel über Hertie, Helmut Kohl - und seinen echten Namen Gutspark Neukladow (I): News zu Ruinen, Dächern, Gastro

(I): News zu Ruinen, Dächern, Gastro Gutspark Neukladow (II): News zum Havelradweg und zum Rosengarten

und zum Rosengarten „Keine Heizung, kein Warmwasser“ - und keiner reagiert? Das sagt die Gewobag zum Ärger in der Wasserstadt

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Café, BVG, Polizei - und ‘ne Bowlingbahn: Die Wünsche der Kladower

Brunsbütteler Damm : Neubau statt „Kik“

: Neubau statt „Kik“ Lärmschutz an der Siemensbahn : Anwohnertreff naht

: Anwohnertreff naht Viele schnelle News: Fischlokal, Feuerwehr, Radweg, Schulhof, Wannsee-Fähre ...

Gatower Windmühle : Wer ist denn „Regine“?

: Wer ist denn „Regine“? Frank Sinatra und Elvis live in Staaken

Super-Bowl-Party in der Altstadt

in der Altstadt Der Fußball und ich: Mein Besuch im Stadion Hakenfelde

Haltung zeigen vor Ort: Kladow versammelt sich zur Demokratie-Demo am Dorfplatz

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.