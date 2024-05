„Ich würde auch jedem davon abraten, sowas zu machen“ Berliner will 5000 Kilometer in zehn Tagen radeln

Herr Schulke, das „Race Across America“, warum machen Sie da mit?

Es ist das härteste Radrennen der Welt! Um die 5000 Kilometer in zwölf Tagen zu schaffen, muss man möglichst in einem Schwung ohne wesentliche Pausen da durchmarschieren. Sonst klappt das nicht. Bei meiner Premiere im vergangenen Jahr habe ich elf Tage gebraucht, ich habe das Zeitbudget also noch nicht mal ausgeschöpft. Ich habe noch Potenzial.

Was ist Ihr Ziel in diesem Jahr?

Das erste Ziel ist: ankommen. Ich will es sogar in zehn Tagen schaffen – wenn das Team mich unterstützt und meine Knochen mitmachen und das Wetter mir hold ist. Ich will in meiner Altersklasse gewinnen!

Was haben Sie denn von Ihrer RAAM-Premiere gelernt?

Damals wollte ich es einfach mal machen, ich hatte das Rennen schon ganz lange in meinem Herzen mit mir herumgetragen. Ich werde nicht jünger, ich bin noch gesund – also habe ich es gemacht. Dabei habe ich völlig unterschätzt, was das für ein Orga-Aufwand ist, was das für Kosten mit sich bringt und was das für Strapazen sind. Aber das ist ja der Vorteil, wenn man das das erste Mal macht und noch ein bisschen naiv an die Sache rangeht.

Wenn du zu den 700 beim RAAM gehörst, gehörst du zur absoluten Elite in diesem Ausdauerbereich. Claus-Henning Schulke

Helfen Sie mir: Wie einzigartig ist dieses Rennen?

Seit es das Rennen gibt, seit 1982, haben insgesamt etwa 700 Leute das Rennen gefinisht. Ich vergleiche das gerne mit dem Mount Everest: Auf dem Mount Everest waren schon 11.000 Leute, auch wenn die zum Teil getragen wurden. Wenn du zu den 700 beim RAAM gehörst, gehörst du zur absoluten Elite in diesem Ausdauerbereich.

Claus-Henning Schulke will es wissen: Zum zweiten Mal fährt der Zehlendorfer beim „Race across America“ mit. © Alex Hüfner

Zehn Tage und zehn Nächte fahren – wie erholen Sie sich, wann schlafen Sie?

Erholen tue ich mich nicht so richtig, aber schlafen sollte man schon. Ich habe mich letztes Jahr an der Charité am Institut für Schlafforschung beraten lassen: Man kommt ohne nennenswerte Schäden für die Dauer so eines Events mit anderthalb Stunden Schlaf pro Tag aus. Dieses Jahr werde ich von drei jungen Leuten von der Charité begleitet; die messen alles: Wie lang ist die Tiefschlafphase? Wie ist die Körpertemperatur? Wie ist die Muskelspannung? Und wie ist der Blutzuckerspiegel?

Das hört sich nach Versuchskaninchen an.

Gesund ist das alles nicht. Ich würde auch jedem davon abraten, sowas zu machen. Aber man übersteht es körperlich halbwegs heil. Die seelischen Folgen will ich hier gar nicht beschreiben. Da kriegt man schon ordentlich einen mit.

Gesund ist das alles nicht. Claus-Henning Schulke

Warum machen Sie es dann trotzdem?

Weil das einfach ein Hochgefühl ist, wenn man dann im Ziel ist. Das gibt nochmal so einen Adrenalinkick. Ich habe so ein paar Lebensphilosophien. Eine ist, dass man sich lebenslang entwickeln kann und soll. Dass man unbedingt auch mal seine Grenzen austesten muss, um auf ein neues Level zu kommen. Und ganz nebenbei: Radfahren macht mir auch Spaß.

1,5 Stunden darf der Radler maximal schlafen.

Zwei Tage Spaß und acht Tage Qual?

Das kommt immer darauf an. Es gibt tolle Momente: Eine wunderschöne Landschaft zum Beispiel. Oder wenn du morgens um vier Uhr in das erste Dämmern hereinfährst. Allerdings kriege ich natürlich auch ganz oft Krisen. Wenn ich durch Kansas fahren muss und das Navi sagt: „Fahren Sie bitte 150 Kilometer geradeaus.“ Bei Gegenwind und es ist furchtbar heiß.

Wo wird geschlafen?

Im Wohnmobil, ich habe zwei Begleitfahrzeuge.

Erst werde ich wachgerüttelt, dann wird mein Kopf in einen Eimer mit Eiswasser gesteckt: Das ist ein belebender Schock! Claus-Henning Schulke

Und wann hauen Sie sich hin?

Das wird morgens wahrscheinlich so gegen zwei Uhr sein, weil dann der Biorhythmus einfach einen Hänger hat – das kann man dann gut kombinieren. Wir haben einen genauen Fahrplan entwickelt: Wenn ich vom Rad steige, dann kriege ich erstmal Nudeln oder sowas. Dann habe ich noch zwei Minuten Zeit, mich kurz zu duschen. Und dann falle ich ins Koma – für im besten Fall dann anderthalb Stunden.

Schlafen darf der Extremsportler maximal 1,5 Stunden am Stück. © Alex Hüfner

Wie wachen Sie dann bloß wieder auf?

Erst werde ich wachgerüttelt, dann wird mein Kopf in einen Eimer mit Eiswasser gesteckt: Das ist ein belebender Schock!

Wie schrecklich!

Ach, nee, das mache ich ja alles freiwillig, aber das sind so alle Tricks, die wir uns jetzt ausgedacht und angelesen haben. Und die Jungs von der Charité sind vom Zentrum für Weltraummedizin und besondere Umweltbedingungen: Wenn ich da herum torkele, versuchen sie natürlich, möglichst viel Input zu gewinnen und Verbesserungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Sie haben also drei Schlafexperten im Team…

Und eine Physiotherapeutin, eine Ernährungsexpertin, eine Pressearbeiterin, einen Fotografen – wir sind zu acht. Ach ja, uns ist gerade der Fahrradmechaniker abgesprungen, wir suchen einen neuen. Er müsste mit mir am 6. Juni in die USA fliegen und dann zwei Wochen Zeit haben.

Wie groß ist das Starterfeld?

Das habe ich auch noch nicht so ganz herausgekriegt. Entweder 27 oder 28. In meiner Altersklasse zwischen 50 und 59 Jahren sind wir acht Sportlerinnen und Sportler. Wir starten in einem Ein-Minuten-Rhythmus, damit auf keinen Fall Windschatten gefahren werden kann. Letztes Jahr habe ich in den ganzen elf Tagen vielleicht mal eine Stunde einen meiner Konkurrenten gesehen. Man wechselt drei Worte, dann trennen sich wieder die Wege. Überholt wird nicht auf der Strecke, alle haben ungefähr dasselbe Tempo. Du wirst überholt, wenn du schläfst. Der Trick an der Sache ist also, die Pausen möglichst kurz halten. Es ist ein sehr intimes Event.

Zuzuschauen, wie andere sich quälen, kann schon Spaß machen. Claus-Henning Schulke

Wie viele Deutsche sind am Start?

Dieses Jahr nur ich. Ich bin auch der einzige Berliner [er lacht] – also, Berliner, drückt mir bitte alle Daumen, die ihr habt.

Wann geht das Rennen genau los?

Am 6. Juni fliegen wir rüber und am 11. ist um 12 Uhr der Start. Auf meiner Internetseite wird der Start live übertragen, schauen Sie es sich an. Mein Team wird auch einen GPS-Track bereitstellen, sodass man immer sehen kann, wie ich mich langsam Richtung Osten vorarbeite. Und wenn ich schlafe, dann sieht man das wahrscheinlich auch. [Er lacht wieder.] Ich hoffe, dass viele Menschen Interesse haben. Zuzuschauen, wie andere sich quälen, kann schon Spaß machen.

Letzte Frage: Sie werben aktuell per Crowdfunding noch um Spenden. Warum?

Die Helferinnen und Helfer schenken mir ihre Zeit, ich übernehme alle Kosten des Trips – von den Flügen bis zur Automiete. Und so häufen sich dann Kosten von ungefähr 45.000 Euro für meine Teilnahme an. Das Fahrrad und die Verschleißteile kommen noch obendrauf, aber das übernimmt sehr großzügig die Firma Zweirad-Center Stadler. Andere Sponsoren decken einen weiteren Teil der Kosten ab. Den Rest nehme ich aus meiner eigenen Schatulle – wenn mich da Leute noch unterstützen würden, würde ich mich freuen.