Israelisches Restaurant verlässt Bezirk Hat Friedrichshain-Kreuzberg ein Problem mit Antisemitismus?

Das israelische Restaurant „DoDa’s-Deli“ hat es in Berlin-Friedrichshain nicht mehr ausgehalten und ist in den Westen der Stadt, nach Charlottenburg-Wilmersdorf gezogen. Dort erhoffen sich die Betreiberinnen weniger Antisemitismus.

Denn in Friedrichshain waren sie immer wieder Opfer gezielter Attacken gewesen, online sowie durch Aufkleber am Restaurant. „Fuck Isreal“ wurde in einen Tisch am Fester geritzt.

Bezirke-Newsletter: Friedrichshain-Kreuzberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Was sagt das Bezirksamt eigentlich dazu? Auf Nachfrage teilte Bürger:innenmeisterin Clara Herrmann (Grüne) mit, bereits Kontakt mit „DoDa’s-Deli“ aufgenommen zu haben. Sie habe mit großer Bestürzung von den antisemitischen Angriffen erfahren.

„Es ist für mich unerträglich, dass sich das Team des Delis aufgrund der Bedrohungen gezwungen gesehen hat, unseren Bezirk zu verlassen“, teilt sie dem Tagesspiegel weiter mit.

Ich setze mich dafür ein, dass Friedrichshain-Kreuzberg ein Ort ist, an dem Antisemitismus keinen Raum bekommt Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (Grüne)

Der dramatische Anstieg antisemitischer Angriffe in Berlin zeige, „dass wir hier ein signifikantes Problem haben“. Antisemitismus dürfe keinen Platz haben in unserer Stadt und in unserem Bezirk, so Herrmann.

„Ich setze mich dafür ein, dass Friedrichshain-Kreuzberg ein Ort ist, an dem Antisemitismus keinen Raum bekommt und jüdisches Leben und jüdische Kultur selbstverständlicher Teil unserer Stadtgesellschaft sind.“

Restaurant bekommt Solidarität und Hass

Wie geht es den Betreiber:innen des „DoDa’s-Deli“? Sie sind immerhin gut im Westen Berlins angekommen und vermissen auch etwas Friedrichshain. In den Sozialen Medien bekommen sie zahlreiche Solidaritätsbekundungen, aber auch weiteren antisemitischen Hass zu spüren. Nachbar:innen in Friedrichshain verabschiedeten sich und hoffen auf ein Wiedersehen.

Dies ist ein Text aus dem Newsletter für Friedrichshain-Kreuzberg, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Weitere Themen aus dem heute gesendeten und für Sie hier sofort bestellbaren Newsletter:

„Masturbation-Room“ für Beschäftigte und Orgasmus-Versprechen: Der weltweite Marktführer von Sex-Toys sitzt in Friedrichshain

Volles Haus und Rauchhaus-Song von der Checkpoint-Band: Historische Bar „Stadtklause“ feiert letzten Tag

Ausstellung fordert mehr Sichtbarkeit für Flinta*-Personen in der Kunstszene

„Die Punks wurden modisch“: Künstlerin erzählt vom Wandel in Kreuzberg

Anwohnenden ist es zu laut: Hundeauslaufgebiet wurde ohne Prüfung des Lärmschutzes errichtet

Migrantische Selbstorganisation, Klavierpest und DDR-Aufstand: „Lange Nacht der Kiezgeschichten“

Turmfalke zieht wieder ein: Sanierung des Wasserturms abgeschlossen

Rassistischer Vorfall in einem Bus: Gruppe Kinder beleidigt und schlägt einen Elfjährigen

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter - jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.